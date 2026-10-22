به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان و مسجد سید که با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان استان و شهرداری در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت حفاظتی مسجد جامع عتیق و مسجد سید از دغدغه‌های جدی مردم اصفهان است و نگرانی‌ها درباره فرونشست، آسیب‌های سازه‌ای و احتمال ریزش بخش‌هایی از این بناهای تاریخی، ضرورت تسریع در اقدامات حفاظتی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به تدوین طرح جامع برای سامان‌دهی و مرمت مسجد جامع عتیق اظهار کرد: برآورد اولیه هزینه‌های مورد نیاز برای این طرح حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است، که بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد ۵۰ میلیارد تومان از سوی وزارت میراث فرهنگی تأمین شود و منابع مورد نیاز برای تأمین مابقی اعتبار نیز با مشارکت استانداری، شهرداری، اداره کل اوقاف و سایر ظرفیت‌های استانی پیگیری شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق مسئولیت دستگاه‌ها تصریح کرد: میزان و نوع خسارت‌ها، مشکلات موجود و نیازهای مرمتی باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا بر اساس نتایج کارشناسی، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اقدامات تدوین و مسئولیت هر دستگاه برای پیشبرد کار تعیین شود.

وی با اشاره به نگرانی چندین‌ساله مردم اصفهان درباره وضعیت مسجد جامع عتیق اظهار کرد: این بنای تاریخی از آثار بی‌همتای جهان است و حفاظت از آن نیازمند همکاری مؤثر همه دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر برای جلوگیری از گسترش آسیب‌هاست.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به وضعیت مسجد سید اصفهان گفت: بخش‌هایی از این مسجد نیز با مشکلات و آسیب‌هایی مواجه است و رسیدگی به وضعیت آن باید در کنار اقدامات حفاظتی مسجد جامع عتیق مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقسیم مسئولیت‌ها، تأمین اعتبارات و تعیین برنامه اجرایی مشخص، روند رسیدگی به مشکلات این دو بنای تاریخی شتاب بگیرد و نگرانی‌های موجود درباره حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان کاهش یابد.

در این نشست، بررسی مشکلات حفاظتی و مرمتی مسجد جامع عتیق اصفهان و مسجد سید، تعیین سهم دستگاه‌های مسئول در تأمین منابع مالی و ضرورت تدوین برنامه زمان‌بندی برای اجرای اقدامات مورد نیاز، محور اصلی گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌ها بود.