به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان، با تأکید بر ضرورت صیانت حداکثری از اصالت و کالبد این اثر جهانی، گفت: تعیین تکلیف مداخلات و اقدامات پیرامون مسجد باید بر مبنای مطالعات تخصصی، نظر کارشناسان تراز اول و بررسی نماینده یونسکو انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی موضوعات مرتبط با راه‌آهن، لرزش و مداخلات پیرامونی مسجد جامع عتیق اصفهان افزود: مطالعات تخصصی در این زمینه انجام شده و گروه مشاور نیز انتخاب شده است، اما به دلیل جایگاه جهانی این اثر، لازم است موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و الزامات یونسکو نیز بررسی شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه در موضوع میدان نقش جهان نیز تجربه مشابهی برای بررسی‌های تخصصی و بین‌المللی وجود داشته است، اظهار کرد: در این فرآیند، کارشناسان و متخصصان موضوع را بررسی می‌کنند و پس از جمع‌بندی، ابعاد فنی، زمان‌بندی و هزینه‌های اقدامات مشخص خواهد شد.

تشکیل شورای تخصصی پیگیری مسجد جامع عتیق اصفهان

صالحی امیری همچنین از تشکیل یک شورای تخصصی برای پیگیری وضعیت مسجد جامع عتیق اصفهان خبر داد و گفت: این شورا با محوریت مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، پیشکسوتان و کارشناسان میراث فرهنگی و نمایندگان استان تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: اختیارات لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی به استاندار اصفهان تفویض خواهد شد تا این شورا بتواند با حضور چهره‌های صاحب‌نظر میراث فرهنگی در تهران و اصفهان، مطالعات انجام‌شده را بررسی و درباره اقدامات مورد نیاز به جمع‌بندی نهایی برسد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: خروجی این نشست تخصصی باید به یک متن مشخص و لازم‌الاجرا تبدیل شود که در آن دستگاه مسئول، نوع اقدامات، اولویت‌ها و منابع مورد نیاز برای حفاظت و ساماندهی مسجد جامع عتیق اصفهان به صورت دقیق تعیین شود.

صالحی امیری با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حفاظت از این اثر جهانی اظهار کرد: سهم هر دستگاه و مجموعه در تأمین منابع باید مشخص شود و در این زمینه می‌توان از ظرفیت منابع استانی، مسئولیت اجتماعی، خیرین و نهادهای مرتبط از جمله اوقاف استفاده کرد.

وی با تأکید بر نقش مردم در شکل‌گیری و تداوم حیات تاریخی مسجد جامع عتیق اصفهان گفت: این مسجد از ابتدا با مشارکت مردم شکل گرفته است و امروز نیز ظرفیت خیرین و مشارکت اجتماعی اصفهان باید در حفاظت از آن مورد استفاده قرار گیرد.

مسجد جامع عتیق اصفهان یکی از اولویت‌های قطعی وزارت میراث فرهنگی است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه مسجد جامع عتیق اصفهان یکی از اولویت‌های قطعی وزارت میراث فرهنگی است، افزود: حفاظت از این بنا نمی‌تواند صرفاً بر مبنای احساسات انجام شود، بلکه نیازمند یک ساختار فنی، عالمانه و آگاهانه است تا با حداکثر دقت، هیچ اقدامی موجب تغییر در اصالت و کالبد اثر و وضعیت ثبت جهانی آن نشود.

صالحی امیری با اشاره به جایگاه استاندار اصفهان در پیگیری این موضوع گفت: استاندار اصفهان از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است و با تشکیل شورای تخصصی و حضور چهره‌های شاخص میراث فرهنگی، می‌توان فرآیند تصمیم‌گیری درباره مسجد جامع عتیق را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

وی افزود: انتظار داریم این مجموعه طی جلسات تخصصی به جمع‌بندی برسد و متن نهایی اقدامات حداکثر طی یک ماه آینده ارائه شود تا وزارت میراث فرهنگی بتواند نسبت به ابلاغ آن اقدام کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی درباره مسجد جامع عتیق اصفهان گفت: در موضوعات مشابه در شهرهایی مانند شیراز نیز شوراهای فنی با حضور بزرگان و متخصصان میراث فرهنگی تشکیل شده و درباره مسائل تخصصی به جمع‌بندی رسیده‌اند؛ در اصفهان نیز شورای عالی فنی با محوریت استاندار تشکیل می‌شود و هر جمع‌بندی تخصصی این شورا، پس از بررسی، از سوی وزارت میراث فرهنگی ابلاغ خواهد شد.

مسجد جامع اصفهان شناسنامه ایران است

صالحی امیری همچنین مسجد جامع عتیق اصفهان را فراتر از یک بنای تاریخی دانست و تصریح کرد: این مسجد فقط یک بنا نیست، بلکه شناسنامه ایران و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و به همین دلیل حفاظت از آن در اولویت وزارت میراث فرهنگی قرار دارد.

وی تأکید کرد: منابع مورد نیاز برای حفاظت از مسجد جامع عتیق اصفهان در اولویت قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود با اجرای تصمیمات تخصصی، در دوره کنونی دولت شاهد ارتقای وضعیت این اثر جهانی باشیم.