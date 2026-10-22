به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی پیش ازظهر پنجشنبه در چهلمین آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: بخش کشاورزی با وجود عبور از سالی پرچالش ناشی از تأخیر در بارش‌ها و محدودیت‌های آبی، توانسته است با اتکا به دانش و فناوری، از بحران عبور کند.

وی با استناد به آمار مرکز آمار ایران گفت: در حالی که قرار بود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، اما این میزان به ۵۰ میلیارد مترمکعب تقلیل یافت و با این حال،با وجود کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی سهمیه آب، تولید از حدود ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافت که نشان‌دهنده مدیریت موفق بحران است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام دستیابی به ضریب خوداتکایی ۸۵ درصدی در امنیت غذایی کشور، از رشد ۲ و سه دهم درصدی تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته خبر داد.

تحقق امنیت غذایی در شرایط تحریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش کلیدی کشاورزان در حفظ ثبات اجتماعی، افزود: دستیابی به سطح ۸۵ درصدی خوداتکایی در امنیت غذایی، در شرایط تحریم و چالش‌های اقتصادی، تضمین‌کننده آرامش کشور بوده است و تولید محصولات اساسی با ثبات باقی مانده و هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مشاهده نشده است.

پایان بحث گیاهان آب‌بر؛ اصلاح الگوی کشت

آنجفی در پاسخ به اتهامات مربوط به هدررفت آب در بخش کشاورزی، با رد این ادعا گفت: بر اساس گزارش‌های تخصصی، تمامی گیاهان زراعی از شمول محصولات آب‌بر خارج شده‌اند و با اجرای دقیق الگوی کشت، مصرف آب در بسیاری از محصولات به یک‌پنجم کاهش یافته و حتی محصولاتی مانند هندوانه در فهرست گیاهان کم‌آب‌بر قرار گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ها و شفاف‌سازی توزیع نهاده‌ها، از جهش تولید در محصولات راهبردی خبر داد و گفت: تولید ذرت از ۳۰۰ هزار تن به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده و تولید دانه‌های روغنی و کلزا نیز پس از سه دهه به رکورد ۱۰۰ هزار تن در سطح کشور دست یافته است.»

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: وظیفه فعالان بخش کشاورزی انتقال تجربیات و الگوهای بهره‌وری به سایر کشاورزان در سطح استان و کشور است.