حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان مرکزی با وجود قرار گرفتن در زمره استان‌های خشک و کم‌آب کشور، توانسته است رتبه دهم تولید ماهی قزل‌آلا را به خود اختصاص دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه آبزی‌پروری را دنبال کند.

وی افزود: در استان مرکزی بیش از ۴۵۰ استخر دومنظوره کشاورزی برای پرورش ماهیان سردابی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بچه‌ماهی‌ها در ابتدای فصل کشاورزی در این استخرها رهاسازی می‌شوند و پس از طی دوره پرورش، محصول آن‌ها به مرحله برداشت می‌رسد.

مدیر شیلات استان مرکزی با اشاره به رهاسازی ۱۷ میلیون قطعه بچه‌ماهی در سال جاری بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود با پایان دوره پرورش و آغاز فصل صید از اواخر آبان‌ماه، بیش از ۱۰ هزار تن ماهی قزل‌آلا در استان تولید و برداشت شود.

اکبری با تشریح مزایای استفاده دومنظوره از استخرهای کشاورزی گفت: آب ابتدا از چاه وارد مجموعه پرورش ماهی می‌شود و پس از استفاده در فرایند آبزی‌پروری، پساب آن برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پساب حاصل از پرورش ماهی از مواد مغذی مفیدی برای کشاورزی برخوردار است و استفاده از آن می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری آب، میزان مصرف کودهای کشاورزی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

مدیر شیلات استان مرکزی از فعالیت ۲۲ واحد تولید بچه‌ماهی قزل‌آلا در استان خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۳ میلیون قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلا در این واحدها تولید شد که حدود ۱۷ میلیون قطعه از آن در واحدهای پرورش ماهی استان مورد استفاده قرار گرفت و مابقی به سایر استان‌ها عرضه شد.

اکبری با اشاره به تنوع فعالیت‌های آبزی‌پروری در استان مرکزی تصریح کرد: علاوه بر پرورش ماهیان سردابی، تولید ماهیان زینتی، پرورش ماهیان خاویاری و فعالیت صنایع بسته‌بندی و تبدیلی آبزیان نیز در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: مجموعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و صنایع وابسته در استان مرکزی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده است و توسعه این بخش می‌تواند در افزایش بهره‌وری منابع آب، رونق تولید و تقویت اشتغال استان نقش مؤثری داشته باشد.