عامل تیراندازی در پلدختر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف پلدختر، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلدختر با اشراف اطلاعاتی، عامل تیراندازی را شناسایی کردند و در عملیاتی موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر ادامه داد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح جنگی نیز از متهم کشف و ضبط شد.

اختلافات ملکی؛ انگیزه اعلام‌شده متهم

کرمی‌چگنی با اشاره به انگیزه متهم از این اقدام بیان کرد: متهم، اختلافات ملکی و اختلافات قبلی را علت اقدام خود عنوان کرده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد قانون‌گریز، امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند و با چنین اقداماتی قاطعانه برخورد خواهد کرد.