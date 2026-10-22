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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

عامل تیراندازی در پلدختر دستگیر شد

عامل تیراندازی در پلدختر دستگیر شد

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف پلدختر، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلدختر با اشراف اطلاعاتی، عامل تیراندازی را شناسایی کردند و در عملیاتی موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر ادامه داد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح جنگی نیز از متهم کشف و ضبط شد.

اختلافات ملکی؛ انگیزه اعلام‌شده متهم

کرمی‌چگنی با اشاره به انگیزه متهم از این اقدام بیان کرد: متهم، اختلافات ملکی و اختلافات قبلی را علت اقدام خود عنوان کرده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد قانون‌گریز، امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند و با چنین اقداماتی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6986445

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