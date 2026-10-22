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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

۱۳ تن پسماند خطرناک دارویی و شیمیایی در شهر ری امحا شد

۱۳ تن پسماند خطرناک دارویی و شیمیایی در شهر ری امحا شد

ری- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از امحای ۱۳ تن پسماند ویژه دارویی و شیمیایی با نظارت کارشناسان این اداره و با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از امحای ۱۳ تن پسماند ویژه دارویی و شیمیایی با نظارت کارشناسان محیط زیست در شهر ری خبر داد و بر ضرورت مدیریت اصولی این مواد برای پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از دفع غیراصولی این پسماندها اظهار کرد: پسماندهای دارویی و شیمیایی به دلیل برخورداری از ترکیبات بالقوه خطرناک، در صورت نگهداری یا دفع نامناسب می‌توانند موجب آلودگی خاک و منابع آب شوند و سلامت انسان و سایر جانداران را به خطر بیندازند.

شایسته افزود: جمع‌آوری، حمل‌ونقل، نگهداری و امحای این مواد باید در تمامی مراحل مطابق ضوابط زیست‌محیطی و در مراکز مجاز انجام شود تا از انتشار آلاینده‌ها و بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری ادامه داد: نظارت کارشناسان محیط زیست بر فرآیند امحای پسماندهای ویژه با هدف اطمینان از رعایت الزامات قانونی، کنترل مخاطرات زیست‌محیطی و پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها صورت می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مدیریت صحیح پسماندهای ویژه دارویی و شیمیایی در حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی خاطرنشان کرد: همکاری واحدهای تولیدکننده پسماند و مراکز درمانی با مراجع نظارتی می‌تواند در کاهش پیامدهای ناشی از دفع غیراصولی این مواد مؤثر باشد.

کد مطلب 6986471

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