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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

اجرای سومین دوره طرح ملی «ماهر» در مدارس کشور

اجرای سومین دوره طرح ملی «ماهر» در مدارس کشور

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، از ابلاغ و آغاز اجرای سومین دوره طرح ملی «ماهر» (مهارت‌آموز هلال‌احمر) ویژه دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل هلال‌احمر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهاشم حسینی‌المدنی، با اشاره به اینکه این طرح با همکاری مشترک جمعیت هلال‌احمر و وزارت آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود، اظهار کرد: هدف از اجرای طرح ماهر، تحقق شعار "هر مدرسه یک کانون مهارت‌ آموزی هلال‌احمر" و افزایش سطح آمادگی و تاب‌آوری اجتماعی دانش‌ آموزان، والدین و فرهنگیان در برابر حوادث و مخاطرات است. آموزش مهارت‌های امدادی از سنین کودکی، زمینه‌ساز تربیت انسان‌های مسئولیت‌ پذیر و توانمند در مواجهه با شرایط بحرانی است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه کلیدی «آموزیاران» به عنوان بازوان اجرایی این طرح، تصریح کرد: آموزیاران حلقه اتصال سازمان با بدنه مدارس هستند و وظیفه خطیر آموزش و راهبری دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

حسینی‌المدنی افزود: همچنین در این دوره، آموزش والدین نیز انجام خواهد شد. استفاده از ظرفیت‌های نوین مانند واقعیت مجازی (متاورس) و محتواهای تولیدی جمعیت هلال‌احمر نیز در دستور کار این طرح قرار دارد.

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در پایان خاطر نشان کرد: طرح ماهر به عنوان پیش‌ نیاز اجرای طرح ملی دادرس در مدارس متوسطه اول در سال‌های آتی محسوب می‌شود و امیدواریم با همت والای آموزیاران و همکاری مدیران مدارس، شاهد ارتقای سطح ایمنی و کاهش آسیب‌پذیری در مدارس کشور باشیم.

کد مطلب 6986495
محدثه رمضانعلی

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