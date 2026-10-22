اجرای سومین دوره طرح ملی «ماهر» در مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل هلال‌احمر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهاشم حسینی‌المدنی، با اشاره به اینکه این طرح با همکاری مشترک جمعیت هلال‌احمر و وزارت آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود، اظهار کرد: هدف از اجرای طرح ماهر، تحقق شعار "هر مدرسه یک کانون مهارت‌ آموزی هلال‌احمر" و افزایش سطح آمادگی و تاب‌آوری اجتماعی دانش‌ آموزان، والدین و فرهنگیان در برابر حوادث و مخاطرات است. آموزش مهارت‌های امدادی از سنین کودکی، زمینه‌ساز تربیت انسان‌های مسئولیت‌ پذیر و توانمند در مواجهه با شرایط بحرانی است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه کلیدی «آموزیاران» به عنوان بازوان اجرایی این طرح، تصریح کرد: آموزیاران حلقه اتصال سازمان با بدنه مدارس هستند و وظیفه خطیر آموزش و راهبری دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

حسینی‌المدنی افزود: همچنین در این دوره، آموزش والدین نیز انجام خواهد شد. استفاده از ظرفیت‌های نوین مانند واقعیت مجازی (متاورس) و محتواهای تولیدی جمعیت هلال‌احمر نیز در دستور کار این طرح قرار دارد.

رئیس سازمان جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در پایان خاطر نشان کرد: طرح ماهر به عنوان پیش‌ نیاز اجرای طرح ملی دادرس در مدارس متوسطه اول در سال‌های آتی محسوب می‌شود و امیدواریم با همت والای آموزیاران و همکاری مدیران مدارس، شاهد ارتقای سطح ایمنی و کاهش آسیب‌پذیری در مدارس کشور باشیم.