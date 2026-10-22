دستگیری ۳ قاچاقچی مواد مخدر در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر شدند.

کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک

وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار ۱۰ کیلو و ۶۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات بیان کرد: متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر

بازوند با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس در راستای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود مواد مخدر به جامعه، با تمام توان با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.