به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ترویج مصرف نان کامل در سبد غذایی خانوار اظهار کرد: از مجموع ۵۹ نانوایی فعال در شهرستان دیّر، ۴ واحد نان خود را با آرد کامل تهیه می‌کنند که دو واحد در شهر دیّر و هر یک از شهرهای بردستان و دوراهک نیز یک واحد نانوایی در این زمینه فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه آرد کامل بخش‌های اصلی دانه گندم، از جمله سبوس و جوانه را حفظ می‌کند، افزود: نان تهیه‌شده از آرد کامل به دلیل برخورداری از فیبر غذایی بیشتر، در کنار رعایت الگوی غذایی سالم، می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کمک به کنترل قند خون و کاهش کلسترول بد خون (LDL) کمک کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تأکید بر اهمیت گسترش تولید و عرضه نان کامل تصریح کرد: افزایش تعداد نانوایی‌های استفاده‌کننده از آرد کامل، گامی در راستای فراهم‌کردن دسترسی بیشتر مردم به نان سالم و کمک به ارتقای کیفیت تغذیه جامعه است.

ناظمیان‌پور در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت، ۱۴۵ مورد بازرسی از نانوایی‌های شهرستان انجام شده است و ۵۹ نمونه برای بررسی جوش‌شیرین آزمایش به عمل آمد که نتایج بررسی‌ها در تمامی ۵۹ مورد مطلوب گزارش شد. همچنین، چهار واحد نانوایی به تعزیرات معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر نانوایی‌های شهرستان دیر خاطرنشان کرد: از مجموع ۵۹ واحد نانوایی فعال در دیّر، ۴۵ واحد نان لواش،یک واحد نان سنگک، چهار واحد نان بربری و ۹ واحد نان تافتون تولید می‌کنند و نظارت بر کیفیت نان، رعایت ضوابط بهداشتی و ترویج استفاده از آرد کامل از جمله محورهای مهم فعالیت‌های نظارتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه نان است.