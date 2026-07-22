یک نانوایی در الیگودرز پلمب شد؛ ۶ واحد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک نظارت بر نانوایی‌های شهرستان الیگودرز روز چهارشنبه با حضور رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی و مسئول بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

بازرسی از ۱۹ واحد نانوایی

در جریان این بازدیدها، ۱۹ واحد نانوایی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت و عملکرد آنها از نظر رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در پایان این بازرسی‌ها، یک واحد نانوایی به دلیل تخلفات احرازشده پلمب و برای ۶ واحد دیگر نیز پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

تأکید بر رعایت ساعات پخت و ضوابط بهداشتی

اعضای تیم نظارتی در جریان این بازدیدها، ضمن ارائه تذکرات لازم به متصدیان نانوایی‌ها، بر رعایت ساعات پخت، حفظ کیفیت نان و رعایت کامل الزامات بهداشتی تأکید کردند.

کنترل کیفیت آرد و میزان تولید نان

در این گشت مشترک، شاخص‌های مختلفی از جمله کیفیت آرد مصرفی و انطباق آن با استانداردهای مصوب، نحوه پخت نان، رعایت اصول بهداشتی در محیط نانوایی، میزان تولید و عرضه نان متناسب با سهمیه آرد اختصاص‌یافته مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نظارت‌های مشترک بر واحدهای خبازی شهرستان الیگودرز با هدف ارتقای کیفیت نان، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.