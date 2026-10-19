آیین تجلیل از پرستاران منطقه گل‌ گهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، آیین تجلیل از پرستاران، کادر درمان و کارپذیران نمونه این حوزه در منطقه گل‌گهر برگزار شد.

در این آیین فرماندار، رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان ، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و جمعی از معاونان ، مدیران و پرستاران منطقه حضور داشتند.

در ابتدای مراسم، از خانواده‌های معظم شهدای مدافع سلامت و پیشکسوتان حوزه پرستاری شهرستان سیرجان تجلیل شد.و

همچنین از پرستاران، کادر درمان و کارپذیران نمونه شرکت‌های منطقه گل‌گهر به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمندشان تقدیر به عمل آمد.