در گل گهر هر چه دیدم در مسیر توسعه و پیشرفت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایشی که با حضور دکتر پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعدادی از مدیران ارشد این وزارتخانه، معاون سیاسی اجتماعی استاندار کرمان، مدیر کل کار استان و مدیران ارشد شهرستان سیرجان برگزار شد، از مدیران برتر در عملکرد حوزه ایمنی شرکت های منطقه گل گهر تجلیل شد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش طی سخنانی با اشاره به بازدید از منطقه گل گهر گفت: در این منطقه هر چه دیدم در مسیر توسعه و پیشرفت بود که همه فضاهای کار در استان کرمان باید مثل گل گهر عمل کنند.

وی افزود: در گل گهر ایمنی، بهینه سازی شده که شرکت های دیگر هم باید به سمت بهینه سازی ایمنی حرکت کنند.



ابوذر عطاپور، معاون استاندار کرمان نیز خانواده بزرگ گل گهر را افتخار کشور معرفی کرد که مجاهدانه در جهت تولید، رونق و مقاومت ایران اسلامی در بخش تولید خدمت می کنند.



سعید ابراهیمی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز گفت: در مجموعه گل گهر اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ایمنی رخ داده که قابل قیاس با صنایع دیگر استان حتی استان های دیگر هم نیست.



گفتنی است در بازدید معاون وزیر کار از منطقه گل گهر، ایستگاه آتش نشانی شرکت جهان فولاد سیرجان افتتاح و مسابقات آتش نشانی شرکت های منطقه گل گهر نیز کلید خورد.