برای انتخاب رشته از «درهای باز معدن» وارد شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در قالب یک کار جمعی ملی، برای نخستین‌بار تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی سراسر کشور به صورت هماهنگ روز شنبه ۱۸ مهر ماه آماده اطلاع‌رسانی و مشاوره به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته در زمینه مهندسی معدن، علوم زمین و زمین‌شناسی و ... خواهند بود.

با توجه به آغاز فرآیند انتخاب رشته دانشگاهی، طرح «روز درهای باز معدن» شنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ در استان‌های کشور برگزار می‌شود و داوطلبان کنکور علاقه‌مند به رشته‌های معدنی می‌توانند برای آشنایی بیشتر با این رشته‌ها و ظرفیت‌های آن، به مراکز معدنی منتخب مراجعه کنند.

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