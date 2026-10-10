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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

شنبه ۱۸ مهر در ۱۰ استان کشور؛

برای انتخاب رشته از «درهای باز معدن» وارد شوید

برای انتخاب رشته از «درهای باز معدن» وارد شوید

کرمان- برای نخستین‌بار تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی سراسر کشور امروز شنبه آماده اطلاع‌رسانی و مشاوره به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته در زمینه مهندسی معدن و... هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در قالب یک کار جمعی ملی، برای نخستین‌بار تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی سراسر کشور به صورت هماهنگ روز شنبه ۱۸ مهر ماه آماده اطلاع‌رسانی و مشاوره به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته در زمینه مهندسی معدن، علوم زمین و زمین‌شناسی و ... خواهند بود.

با توجه به آغاز فرآیند انتخاب رشته دانشگاهی، طرح «روز درهای باز معدن» شنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ در استان‌های کشور برگزار می‌شود و داوطلبان کنکور علاقه‌مند به رشته‌های معدنی می‌توانند برای آشنایی بیشتر با این رشته‌ها و ظرفیت‌های آن، به مراکز معدنی منتخب مراجعه کنند.

راه ارتباطی و تلفن روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر: ۰۹۰۲۵۹۰۳۰۶۵

کد مطلب 6972828

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