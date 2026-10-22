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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

گلنور اولین بازی لیگ را به زاگرس جنوبی واگذار کرد

گلنور اولین بازی لیگ را به زاگرس جنوبی واگذار کرد

اصفهان- تیم بسکتبال گلنور اصفهان در نخستین هفته از فصل جدید لیگ برتر مقابل زاگرس جنوبی جهرم مغلوب نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بسکتبال گلنور اصفهان و زاگرس جنوبی جهرم در چارچوب نخستین هفته از سی و هشتمین دوره لیگ برتر عصر پنجشنبه ۳۰ مهر در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد.

گلنوری‌ها کوارتر اول را بهتر آغاز کردند و با حساب ۱۷ بر ۱۴ از حریف خود پیش افتادند؛ در کوارتر دوم زاگرس به مراتب بازی بهتری به نمایش‌ گذاشت تا تابلوی نتایج در پایان نیمه اول اعداد ۴۳ و ۳۶ را به سود تیم مهمان به نمایش بگذارد.

کوارتر سوم پایاپای دنبال شد ولی باز هم این زاگرس بود که با حساب ۱۷ بر ۱۶ پیروز شد؛ کوارتر پایانی اگرچه با برتری ۱۹ بر ۱۴ گلنور همراه شد اما در مجموع زاگرس با نتیجه ۷۴ بر ۷۱ گلنور را در خانه شکست داد.

تیم بسکتبال گلنور در هفته دوم لیگ برتر پنجشنبه ۷ آبان مهمان تیم پاس کردستان خواهد بود.

کد مطلب 6986607

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