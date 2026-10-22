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۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۲

حماسه دویست و سی و ششم از حضور مردم رودسر در میدان

حماسه دویست و سی و ششم از حضور مردم رودسر در میدان

رودسر- مردم رودسر در دویست و سی ششمین حماسه حضور خود پر شور به میدان آمدند.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6986715

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