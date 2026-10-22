https://mehrnews.com/x3dpW3 ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6986715 استانها گیلان استانها گیلان ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۲ حماسه دویست و سی و ششم از حضور مردم رودسر در میدان رودسر- مردم رودسر در دویست و سی ششمین حماسه حضور خود پر شور به میدان آمدند. دریافت 11 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6986715 کپی شد مطالب مرتبط موج ۲۳۵ حماسه حضور لنگرودی ها در میدان گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب ۲۳۶ تجمع تالش در میدان رزمایش جانفدایان؛ نمایش اقتدار و آمادگی مردم رودسر برچسبها تجمع مردمی تجمعات شبانه رودسر حماسه حضور
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