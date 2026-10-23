https://mehrnews.com/x3dqdJ ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6987434 استانها گیلان استانها گیلان ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ ۲۳۷ شب مقاومت؛ رودسری ها هنوز ایستاده اند رودسر- در دویست و سی و هفتمین شب از تجمعات، مردم رودسر همچنان بر مقاومت و ایستادگی تاکید کردند. دریافت 10 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6987434 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری رشتیها در قرار ۲۳۷ با توسل به امام زمان(عج) ایستگاه ۲۳۷ حماسه حضور مردم ماسال در میدان روایت مهر از دویست و سی و هفتمین حضور مردم آستانه در تجمعات شبانه حجت الاسلام اختردانش: ملت ایران مقابل تهدیدها عقب نشینی نمیکند حماسه دویست و سی و ششم از حضور مردم رودسر در میدان طنین نوای آهنگران در قرار ۲۳۵ رودسریها برچسبها حماسه حضور تجمع مردمی رودسر
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