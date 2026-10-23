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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

۲۳۷ شب مقاومت؛ رودسری ها هنوز ایستاده اند

۲۳۷ شب مقاومت؛ رودسری ها هنوز ایستاده اند

رودسر- در دویست و سی و هفتمین شب از تجمعات، مردم رودسر همچنان بر مقاومت و ایستادگی تاکید کردند.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6987434

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