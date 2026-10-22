https://mehrnews.com/x3dpTP ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶ کد مطلب 6986655 استانها گیلان استانها گیلان ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶ گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب ۲۳۶ تجمع تالش در میدان تالش- در این فیلم، گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب ۲۳۶ تجمع تالش در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6986655 کپی شد مطالب مرتبط شب دویست و سی و چهارم؛ تداوم حضور تالشیها در دفاع از وطن موج ۲۳۵ حماسه حضور لنگرودی ها در میدان روایت مهر از قرار ۲۳۵ مردم رشت در دفاع از وطن دویست و سی و پنجمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات برچسبها تالش حماسه حضور تجمع مردمی
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