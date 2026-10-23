تیم ملی گلبال از کسب مدال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پنجمین روز بازی های پاراآسیایی، رقابت های روز پایانی گلبال هم برگزار شد.

بر این اساس درمرحله رده بندی، تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی به میدان رفت، اما با نتیجه ۶ به ۴ شکست خورد و از کسب مدال بازماند.