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۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۶

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ملی گلبال از کسب مدال بازماند

تیم ملی گلبال از کسب مدال بازماند

تیم ملی گلبال با قبول شکست برابر کره جنوبی، بدون کسب مدال به کار خود در بازی های پاراآسیایی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پنجمین روز بازی های پاراآسیایی، رقابت های روز پایانی گلبال هم برگزار شد.

بر این اساس درمرحله رده بندی، تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی به میدان رفت، اما با نتیجه ۶ به ۴ شکست خورد و از کسب مدال بازماند.

کد مطلب 6986778
زینب حاجی حسینی

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