افزایش ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی صبح جمعه در حاشیه بازید از پروژه‌های عمرانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق مازندران افزوده شده و طرح‌های جدیدی نیز برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش ناترازی انرژی در دست پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی افزود: عبور از چالش‌های این حوزه به برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های کارشناسی نیاز دارد.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به رویکرد وفاق مورد تأکید رئیس‌جمهور اظهار کرد: در مجموعه مدیریتی استان از نیروهای توانمند با دیدگاه‌های مختلف استفاده شده و معیار اصلی در انتخاب مدیران، تبعیت از ولایت، تخصص، توانایی و پاسخگویی به مردم است.

یونسی‌رستمی با اشاره به شرایط ویژه کشور و مواجهه مازندران با حوادثی همچون سیل و آتش‌سوزی افزود: اداره استان در چنین شرایطی نیازمند آمادگی دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری به‌موقع و برنامه‌ریزی کارشناسی است.

وی در ادامه با تشریح اقدامات حوزه مدیریت پسماند گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بیش از ۸۰ درصد فرایند ساماندهی پسماند استان به‌صورت مدرن به سرانجام رسیده و تولید گرانول از پسماند با قابلیت استفاده در بخش کشاورزی و باغداری نیز در دستور کار قرار دارد؛ رویکردی که می‌تواند به الگویی برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.

استاندار مازندران توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را از دیگر اولویت‌های استان دانست و تصریح کرد: طرح‌های فاضلاب در شهرستان‌های مختلف در حال اجراست و تسریع در تکمیل آن‌ها به پیگیری مستمر و تأمین منابع مالی نیاز دارد.

وی همچنین درباره طرح‌های تأمین آب شرب اظهار کرد: اقدامات مرتبط با سد سجادرود در بابل آغاز شده و طرح‌های تأمین آب ساری و میاندورود نیز در حال پیگیری است. در غرب مازندران نیز طرح‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌ها با هدف پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و تأمین پایدار آب دنبال می‌شود.

یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای پروژه‌ها گفت: روند اجرای طرح‌های عمرانی استان به‌صورت هفتگی رصد می‌شود و رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های علمی، مستندات کارشناسی و ارزیابی دقیق صورت می‌گیرد. استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نیروهای متخصص نیز از الزامات مدیریت صحیح استان است.

وی توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی را نیازمند رفع موانع زیرساختی، تأمین نیازهای اساسی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران دانست.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تقاضا برای خدمات عمومی در دوران جنگ و میزبانی استان از شمار قابل توجهی از مسافران اظهار کرد: تأمین آب، سوخت، نان و سایر کالاهای اساسی در شرایط ویژه، به آمادگی دستگاه‌ها و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی نیاز داشت که استان به‌خوبی از عهده آن برآمد.

یونسی‌رستمی ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و افزود: بهبود نتایج تحصیلی و موفقیت دانش‌آموزان مازندرانی در کنکور سراسری، مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و مدیران توانمند است. خوشبختانه دانش‌آموزان مازندرانی امسال در کنکور عملکرد درخشانی داشتند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سنجش روشمند افکار عمومی خاطرنشان کرد: ارزیابی دیدگاه‌های مردم و دریافت بازخوردهای معتبر، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح تصمیم‌های اجرایی را فراهم می‌کند و هدف نهایی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای نسل‌های آینده است.