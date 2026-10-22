به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های خورشیدی مازندران با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در تقویت زیرساخت‌های تأمین برق استان، اظهار کرد: پیشرفت پروژه‌های خورشیدی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود و دستگاه‌های مسئول با شناسایی مشکلات و اتخاذ راهکارهای مناسب، روند اجرای این طرح‌ها را تسریع کنند.

وی بر ضرورت بررسی دقیق میزان پیشرفت طرح‌ها و رفع موانع موجود تأکید کرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های انرژی خورشیدی دارد، افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده باید با جدیت پیگیری شود و نظارت بر روند اجرا به‌گونه‌ای باشد که مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

یونسی رستمی توسعه پنل‌های خورشیدی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی را از محورهای مهم گسترش انرژی‌های پاک دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ساختمان‌های دولتی برای تولید برق خورشیدی می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش فشار بر شبکه برق مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به برنامه نصب پنل‌های خورشیدی در بیش از ۳۰۰ مدرسه استان، بر اهمیت اجرای این طرح در مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت مدارس برای تولید برق پاک باید در چارچوب برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی استان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

استاندار مازندران در ادامه، با اشاره به اهمیت پروژه نیروگاه خورشیدی شناور گلدشت بابل، بررسی وضعیت پیشرفت این طرح و شناسایی موانع احتمالی آن را ضروری دانست و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسهیل روند اجرا تأکید کرد.

یونسی رستمی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت آب‌بندان‌ها برای استقرار پنل‌های خورشیدی می‌تواند زمینه افزایش تولید برق پاک را فراهم کند، خاطرنشان کرد: پیشبرد این طرح نیازمند پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و رفع مشکلات اجرایی است.

وی در پایان بر ضرورت تداوم نظارت بر پروژه‌های خورشیدی استان تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای طرح‌ها، رفع موانع و پایبندی به برنامه‌های اجرایی باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا زمینه توسعه ظرفیت تولید انرژی پاک و ارتقای پایداری شبکه برق مازندران فراهم شود.