توقیف خودروهای حامل چوب قاچاق در مازندران

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات یگان‌های حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با قاچاق چوب اظهار کرد: مأموران حفاظتی در جریان گشت‌زنی، پایش حوزه‌های استحفاظی و اجرای برنامه‌های نظارتی، چند دستگاه خودروی حامل چوب‌آلات قاچاق را در مناطق مختلف استان شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در شهرستان آمل، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی در جریان گشت و سرکشی از حوزه استحفاظی، یک دستگاه کامیون ولوو حامل چوب قاچاق را شناسایی کردند که خودرو به همراه محموله مکشوفه به پارکینگ منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: در موردی دیگر، مأموران منابع طبیعی سرخرود با همکاری نیروهای پاسگاه انتظامی آغوزبن، یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب جنگلی قاچاق را شناسایی و توقیف کردند. پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی در دست پیگیری است.

باقری با اشاره به اقدامات حفاظتی در شهرستان بابل بیان کرد: یک دستگاه خودروی نیسان که در حمل چوب‌آلات جنگلی قاچاق مورد استفاده قرار گرفته بود، با دستور مقام قضایی توسط فرمانده یگان حفاظت و سرجنگلبان بندپی شرقی توقیف شد. این خودرو با هدف بازدارندگی و آگاه‌سازی عمومی، بر روی داربست و در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی همچنین از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب‌آلات قاچاق در شهرستان ساری خبر داد و گفت: این خودرو پس از رصد اطلاعاتی و شناسایی در محدوده پلیس راه پهنه‌کلا، با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای حفاظتی حوزه شویلاشت و همکاری نیروهای حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ و نکاچوب توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری خاطرنشان کرد: خودروهای توقیف‌شده به همراه محموله‌های مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده‌اند و پرونده متخلفان نیز پس از تکمیل تحقیقات به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

باقری با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و مقابله با تخلفات حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: گشت‌زنی مستمر، پایش عرصه‌های جنگلی، همکاری نیروهای انتظامی و استفاده از ظرفیت نیروهای حفاظتی، از اقدامات مهم برای پیشگیری از قاچاق چوب و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب عرصه‌های جنگلی یا حمل غیرمجاز چوب‌آلات، موضوع را از طریق مراجع مسئول اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.