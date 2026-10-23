پیام تسلیت سرلشکر رضایی در پی درگذشت پدر شهید موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت حاج سید احمد موسوی را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
فقید سعید آقای حاج سید احمد موسوی، پدر ارجمند امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش ملحق شد.
بدون تردید آن انسان مومن و صبور، در پاداش مجاهدات فرزند شهید خود سهمی بسزا دارد.
فقدان این پدر متدین و ولایتمدار را به عموم مردم قدرشناس قم و به همه مصیبتدیدگان و بازماندگان، تسلیت عرض نموده از درگاه حق حضرت حق، برای آن مرحوم، غفران و آمرزش و برای داغدیدگان، شکیبایی و آرامش طلب میکنم.
محسن رضایی
۱ آبان ۱۴۰۵
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