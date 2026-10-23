ضرورت ساماندهی چارت تشکیلاتی محیط زیست لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، همت‌علی شاه‌نظری در نشست شورای اداری حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اظهار کرد: توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و کاری آنان از اولویت‌های مدیریتی و مورد تأکید در سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی همچنین بر پیگیری مشکلات مربوط به حقوق و مزایا، پرداختی کارکنان و مسائل حقوقی و اداری تأکید کرد و رسیدگی به درخواست‌های نیروهای مجموعه را در چارچوب ضوابط و مقررات ضروری دانست.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات کارکنان، بر ضرورت بررسی مسائل مطرح‌شده و پیگیری موارد قابل رسیدگی در چارچوب مقررات تأکید کرد.

پیگیری تجهیز مهمانسرا و تعمیر ساختمان‌های اداری

شاه‌نظری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ارتقای امکانات رفاهی و اداری اشاره کرد و قول مساعد داد موضوع تجهیز مهمانسرا، تأمین نیازهای ضروری و تعمیر اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان و ادارات تابعه شهرستانی، در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود پیگیری شود.

وی بهبود زیرساخت‌ها و امکانات اداری و رفاهی را عاملی مؤثر در افزایش رضایتمندی کارکنان، تسهیل انجام مأموریت‌های سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات دانست.

رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های اداری و پاسگاه‌های محیط‌بانی، تأمین امکانات مورد نیاز و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان از جمله موضوعاتی است که در کنار مطالبات معیشتی کارکنان، در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

ضرورت بررسی نیازهای نیروی انسانی و ساماندهی چارت تشکیلاتی

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به گستردگی عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت حفاظت محیط زیست لرستان، بر ضرورت بررسی نیازهای نیروی انسانی و پیگیری ساماندهی چارت تشکیلاتی مناطق حفاظت‌شده استان تأکید کرد.

بررسی نیازهای نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی مناطق، از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود که در کنار مسائل معیشتی، رفاهی و زیرساختی، ضرورت پیگیری مشکلات مجموعه حفاظت محیط زیست لرستان را برجسته کرد.