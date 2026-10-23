به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی‌بیرانوند در جلسه شورای معاونان شهرداری خرم‌آباد، با اشاره به موضوعات مختلف مدیریت شهری، بر ضرورت ساماندهی آسفالت معابر، تعیین تکلیف بازارچه‌های شهری، برنامه‌ریزی دقیق پروژه‌های عمرانی، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی شهرداری و تقویت نظارت بر ساخت‌وسازها تأکید کرد.

وضعیت آسفالت معابر نیازمند رسیدگی جدی است

شهردار خرم‌آباد با انتقاد از وضعیت آسفالت معابر شهر اظهار کرد: وضعیت آسفالت بیش از این قابل تحمل نیست و مسئولان این حوزه باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی افزود: مسئله آسفالت باید به دغدغه همه بخش‌های شهرداری تبدیل شود، چراکه این موضوع مستقیماً با رضایت مردم ارتباط دارد.

بارانی‌بیرانوند با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن عملیات آسفالت تصریح کرد: اجرای حجم زیادی از عملیات آسفالت، بدون مشخص بودن معابر هدف و اولویت‌بندی آن‌ها، قابل قبول نیست. مردم عملکرد شهرداری را در معابر عمومی و خیابان‌هایی که هر روز از آن‌ها عبور می‌کنند، ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین، اولویت‌بندی معابر و رفع نقاط دارای مشکل باید مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد.

ساماندهی بازارچه‌ها در چارچوب طرح تورم صفر

شهردار خرم‌آباد با اشاره به ضرورت ساماندهی بازارچه‌های شهری در چارچوب طرح تورم صفر گفت: شهرداری آمادگی دارد با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه فعالیت تولیدکنندگان و عرضه مستقیم محصولات را فراهم کند تا کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد.

وی با بیان اینکه دو بازارچه برای این منظور آماده شده است، افزود: تعیین تکلیف این بازارچه‌ها باید با جدیت دنبال شود و اجازه ندهیم اجرای این طرح بیش از این معطل بماند.

بارانی‌بیرانوند دو رویکرد اصلی این برنامه را ایجاد بازار تنظیمی و معیشت‌محور برای عرضه کالا با قیمت مناسب و ساماندهی دستفروشان در پهنه مرکزی شهر عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید به‌جای اکتفا به اقدامات مقطعی، زیرساخت لازم برای فعالیت تولیدکنندگان را فراهم کند و با سازماندهی بازار، در کنترل هزینه‌های زندگی مردم نقش‌آفرینی داشته باشد.

ضرورت برنامه عملیاتی برای پروژه‌های عمرانی

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر لزوم ارائه برنامه عملیاتی برای پروژه‌های عمرانی تا پایان سال، اظهار کرد: برای هر پروژه باید منابع مالی موردنیاز، میزان پیشرفت، زمان‌بندی اجرا و موانع موجود مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی انجام گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی شهرداری تأکید کرد و گفت: منابع درآمدی و دارایی‌های شهرداری باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و برای فعال‌سازی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

بازنگری در ضوابط تراکمی و استفاده بهتر از ظرفیت املاک

بارانی‌بیرانوند بازتنظیم ضوابط تراکمی را از موضوعات مهم مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: بازنگری در این ضوابط می‌تواند تحول قابل‌توجهی در شهر خرم‌آباد ایجاد کند و زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از ظرفیت و ارزش املاک خود را فراهم آورد.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین مسکن برای خانوارها افزود: بسیاری از مردم با سال‌ها تلاش و پس‌انداز و گاهی با مشارکت اعضای خانواده، ملکی تهیه می‌کنند؛ بنابراین، ضوابط شهرسازی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن رعایت اصول فنی و شهرسازی، امکان استفاده بهتر از ظرفیت قانونی املاک نیز فراهم شود.

تأکید بر زیباسازی شهری و نظارت بر ساخت‌وسازها

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت تشکیل منظم کمیته زیباسازی گفت: در برنامه‌ریزی بودجه سال ۱۴۰۶ باید اعتبارات متناسبی برای زیباسازی و ارتقای کیفیت بصری شهر در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی شهر، رسیدگی جدی به حوزه زیباسازی را ضروری دانست و افزود: اقدامات محدود و پراکنده نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد.

بارانی‌بیرانوند همچنین بر تقویت نظارت در مناطق شهری تأکید کرد و گفت: هر منطقه باید سازوکار مشخصی برای نظارت بر ساخت‌وسازها داشته باشد تا تخلفات و مشکلات احتمالی به‌موقع شناسایی و از گسترش آن‌ها جلوگیری شود.

بسیج ظرفیت‌های شهرداری برای رزمایش «جان‌فدا ۲»

شهردار خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن در آستانه برگزاری دومین رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: شهرداری در بسیاری از موضوعات شهری، از جمله برگزاری این رزمایش، مسئولیت مستقیم دارد و باید برای فضاسازی، پشتیبانی و اجرای برنامه‌های مرتبط، مشارکت فعال داشته باشد.

بارانی‌بیرانوند با تأکید بر ضرورت بسیج ظرفیت‌های مجموعه مدیریت شهری افزود: همه بخش‌های شهرداری، از نیروی انسانی تا ماشین‌آلات و امکانات اجرایی، باید با نظارت حوزه خدمات شهری در این زمینه همکاری کنند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش باید با اهتمام عمومی مجموعه شهرداری دنبال شود و سایر فعالیت‌ها نباید موجب کم‌رنگ شدن این مسئولیت شود.