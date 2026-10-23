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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

واژگونی سمند در جاده ارومیه - تبریز جان ۲ نفر را گرفت

واژگونی سمند در جاده ارومیه - تبریز جان ۲ نفر را گرفت

ارومیه - مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم حوادث ناگوار ترافیکی آخر هفته جاری گفت: واژگونی سمند در جاده ارومیه - تبریز باعث جان باختن دو سرنشین این خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: حوالی ساعت ۱۲ امروز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در محور ارومیه - تبریز اعلام شد.

وی اضافه کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این حادثه ۲ فوتی و یک مصدوم داشت که فوتی های حادثه پس از رهاسازی به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

محبوبی با اشاره به انتقال مصدوم این حادثه به مراکز درمانی ادامه داد: در هفته جاری چندین تصادف سنگین در جاده های استان داشتیم که نشان دهنده بی توجهی رانندگان به رانندگی ایمن است.

کد مطلب 6987132

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