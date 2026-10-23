مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در پی برخورد سه دستگاه خودروی پراید، تیبا و ال۹۰ در محور ایلام ـ صالح‌آباد، محدوده روستای ریکا، ۱۰ نفر مصدوم شدند

وی بیان کرد: از مجموع مصدومان، پنج نفر از سرنشینان خودروی تیبا، چهار نفر از سرنشینان خودروی ال۹۰ و یک نفر از سرنشینان خودروی پراید بودند که پس از دریافت اقدامات درمانی لازم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل شدند.

شعبانی ادامه داد:خوشبختانه وضعیت عمومی تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.