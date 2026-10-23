  1. استانها
  2. ایلام
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

تصادف سه خودرو در محور ایلام - صالح‌آباد با ۱۰ مصدوم

تصادف سه خودرو در محور ایلام - صالح‌آباد با ۱۰ مصدوم

ایلام - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تصادف سه خودرو در محور ایلام - صالح‌آباد با ۱۰ مصدوم خبر داد.

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در پی برخورد سه دستگاه خودروی پراید، تیبا و ال۹۰ در محور ایلام ـ صالح‌آباد، محدوده روستای ریکا، ۱۰ نفر مصدوم شدند

وی بیان کرد: از مجموع مصدومان، پنج نفر از سرنشینان خودروی تیبا، چهار نفر از سرنشینان خودروی ال۹۰ و یک نفر از سرنشینان خودروی پراید بودند که پس از دریافت اقدامات درمانی لازم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل شدند.

شعبانی ادامه داد:خوشبختانه وضعیت عمومی تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.

کد مطلب 6987030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها