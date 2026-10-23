به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نماز جمعه این هفته، با اشاره به عظمت شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که اگر همه خوبی‌ها و فضائل در وجود یک انسان جمع می‌شد، آن شخص حضرت فاطمه(س) است، آن حضرت از نظر اصالت، شرافت و کرامت، جایگاهی بی‌نظیر در میان اهل زمین دارد.

امام جمعه محلات با اشاره به مصائب حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: بانویی با این عظمت و جایگاه، پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) با مصائب و رنج‌های فراوانی روبه‌رو شدند.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: هنگامی که ام‌سلمه از حضرت فاطمه(س) درباره حال ایشان پرسید، آن حضرت از اندوه فقدان پیامبر(ص) و مظلومیت امیرالمؤمنین علی(ع) سخن گفت که این مسئله نشان می‌دهد که رنج و اندوه حضرت زهرا(س) تنها به مصائب شخصی محدود نبود، بلکه دفاع از حق و مشاهده مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) نیز در این اندوه جایگاهی اساسی داشت.

امام‌جمعه محلات تصریح کرد: در روایات اسلامی بر پیوند رضایت و خشم حضرت فاطمه(س) با رضایت و خشم خداوند تأکید شده است، ازاین‌رو سیره حضرت زهرا(س) الگویی برای شناخت حق و حرکت در مسیر الهی به شمار می‌رود.

قیام امام خمینی(ره) دفاع از عزت و استقلال ایران بود

امام جمعه محلات با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ گفت: یکی از جلوه‌های تأثیر مکتب اهل‌بیت(ع) در تاریخ معاصر ایران را می‌توان در مواضع امام خمینی(ره) در دفاع از استقلال و عزت کشور مشاهده کرد.

حجت الاسلام ربانی افزود: در آن مقطع تاریخی، قانون کاپیتولاسیون با اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی، زمینه برخورداری آنان از امتیازات ویژه را فراهم می‌کرد، قانونی که امام خمینی(ره) با صراحت به آن اعتراض کرد و نسبت به پیامدهای آن برای استقلال و شأن ملت ایران هشدار داد.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در سخنرانی تاریخی خود، تصویب این قانون را تعرض به استقلال و عزت ایران دانست و با بیانی صریح، نسبت به پیامدهای آن هشدار داد و این موضع‌گیری نشان می‌دهد که دفاع از عزت ملی و مقابله با سلطه بیگانگان، از محورهای اصلی مبارزه ایشان بود.

امام جمعه محلات با مقایسه شرایط آن دوران با وضعیت امروز کشور اظهار کرد: برای ارزیابی جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی باید شرایط تاریخی کشور را در نظر گرفت، در دوران حکومت پهلوی امتیازاتی به بیگانگان داده می‌شد که استقلال قضایی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌داد، اما امروز جمهوری اسلامی ایران بر حفظ استقلال و اقتدار ملی تأکید دارد.

درخشش کشتی‌گیران ایرانی نماد امیدآفرینی جوانان است

حجت الاسلام ربانی در ادامه با تبریک موفقیت کشتی‌گیران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، به‌ویژه مسابقات جوانان، اظهار کرد: اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و طنین‌انداز شدن سرود ملی کشور در میدان‌های ورزشی، مایه افتخار ملت و نشانه ظرفیت و توانمندی جوانان ایران است.

وی با اشاره به پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت درخشش ورزشکاران ایرانی افزود: موفقیت جوانان کشور در عرصه‌های مختلف، امید ملت به نسل جوان را تقویت می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سوی آینده‌ای درخشان باشد.

امام جمعه محلات با قدردانی از برگزارکنندگان رزمایش جان‌فدایان ایران و رویداد ایران‌جان در استان مرکزی و شهرستان محلات بیان کرد: برگزاری این رویدادها در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان‌دهنده ضرورت حفظ آمادگی و نمایش انسجام ملی در برابر تهدیدهای دشمنان است.

حجت الاسلام ربانی گفت: حضور گسترده مردم، به‌ویژه بانوان، در این رویدادها جلوه‌ای از همبستگی و آمادگی آنان برای دفاع از کشور است و باید از این همراهی و مشارکت مردمی قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: انتشار مداوم اخبار و گمانه‌زنی‌هایی درباره زمان احتمالی وقوع جنگ مسئله‌ای است که می‌تواند به ایجاد نگرانی عمومی و تضعیف آرامش روانی جامعه منجر شود و این امر نشان از تلاش دشمن برای زنده نگه داشتن سایه جنگ بر سر کشور دارد.

امام جمعه محلات افزود: تکرار مداوم ادعاهایی درباره وقوع قریب‌الوقوع جنگ، حتی اگر از سوی برخی افراد بدون قصد همراهی با دشمن مطرح شود، می‌تواند جامعه را درگیر اضطراب و نگرانی کند که مردم باید نسبت به منشأ اخبار و تحلیل‌هایی که دریافت می‌کنند، هوشیار باشند و از بازنشر شایعات و اطلاعات تأییدنشده خودداری کنند.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به تجربه درگیری‌های نظامی اخیر و پیامدهای آن برای طرف‌های درگیر تصریح کرد: ارزیابی دشمن از توان دفاعی ایران، تجربه‌های میدانی و آمادگی نیروهای مسلح از جمله عواملی است که در محاسبات نظامی نقش دارد، بااین‌حال نباید از احتمال خسارت و آسیب در هرگونه درگیری غافل شد بلکه باید با حفظ آمادگی، از بروز جنگ جلوگیری کرد و هزینه هرگونه تجاوز را برای دشمن افزایش داد.

وی با تأکید بر اینکه تهدید نظامی ممکن است با عملیات تبلیغاتی و جنگ روانی همراه شود، گفت: دشمن تنها به اقدامات نظامی اکتفا نمی‌کند، بلکه ممکن است با استفاده از رسانه‌ها و بزرگ‌نمایی برخی رویدادها، تصویری اغراق‌آمیز از قدرت خود ارائه دهد و این تصور را در جامعه ایجاد کند که همه‌چیز به پایان رسیده است.

امام جمعه محلات ادامه داد: در چنین شرایطی، هوشیاری رسانه‌ای و تقویت قدرت تحلیل مردم اهمیت فراوانی دارد و نباید اجازه داد بزرگ‌نمایی‌ها و عملیات روانی، اعتماد عمومی را تضعیف کند یا موجب نگرانی و آشفتگی در جامعه شود.

حجت الاسلام ربانی با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی دفاعی کشور خاطرنشان کرد: حفظ توان بازدارندگی و آمادگی نیروهای مسلح، در کنار بصیرت و آگاهی مردم، از عوامل مهم مقابله با تهدیدها است زیرا هرچه دشمن از آمادگی ملت و ناکارآمدی جنگ روانی خود اطمینان بیشتری پیدا کند، محاسباتش برای اقدام علیه کشور دشوارتر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی در کنار نیروهای مدافع کشور، می‌تواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند و اجازه ندهد فشارهای نظامی و تبلیغاتی دشمن، اراده ملی را تضعیف کند.