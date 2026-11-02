به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان مرکزی اظهار کرد: اختلاف‌نظرها و مسائل حاشیه‌ای نباید به مناسبت‌ها و مراسم عمومی کشیده شود و زمینه تضعیف همدلی و اتحاد مردم را فراهم کند.

وی افزود: با وجود مشکلات و دیدگاه‌های متفاوت، اکنون زمان پرداختن به حاشیه‌ها نیست و همه باید برای حفظ وحدت و انسجام تا پیروزی رزمندگان اسلام تلاش کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت مردمی بودن مناسبت‌های ملی و مذهبی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید در برنامه‌هایی که امکان برگزاری خودجوش و مردمی دارند، نقش تصدی‌گرانه داشته باشند، بلکه باید در حد ضرورت زمینه و بستر مشارکت مردم را فراهم کنند.

قمری همچنین تدوین دستورالعمل‌های کلی و متناسب با مناسبت‌های ملی و مذهبی را ضروری دانست و گفت: این اقدام می‌تواند از صدور بخشنامه‌های جداگانه و جزئی برای هر مراسم جلوگیری کند.

وی با قدردانی از تلاش صداوسیمای استان در اجرای برنامه «ایران جان، مرکزی ایران» تاکید کرد: این رویداد با وجود فرصت محدود ۱۵ روزه و با همراهی دستگاه‌های اجرایی، توانست ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مرکزی را در سطح ملی معرفی کند.

قمری افزود: استقرار گروه‌های برنامه‌ساز صداوسیما از ۱۰ روز پیش از آغاز رسمی برنامه، توزیع برنامه‌ها در شهرستان‌ها و معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف، از ویژگی‌های این رویداد بود.

وی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر آشنایی مردم کشور با توانمندی‌های استان، زمینه شناخت بیشتر مردم مرکزی از مفاخر و ظرفیت‌های بومی را نیز فراهم کرد.

قمری با اشاره به ناشناخته بودن برخی مفاخر استان حتی در میان مردم منطقه گفت: معرفی شخصیت‌هایی همچون کربلایی کاظم ساروقی و بازشناسی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان باید مورد توجه جدی رسانه‌ها قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های استان تصریح کرد: رسانه‌ها در کنار بیان مشکلات و کاستی‌ها باید دستاوردهای توسعه‌ای و اقدامات مثبت استان را نیز به‌درستی منعکس کنند.

قمری تاکید کرد: آلودگی هوا در اراک واقعیتی انکارناپذیر است، اما نباید این مسئله تنها تصویری باشد که از استان مرکزی در افکار عمومی شکل می‌گیرد؛ چراکه استان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار است.