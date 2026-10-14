گودرزی: حضور پرشور مردم معادلات پیچیده دشمن را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی شامگاه چهارشنبه در اجتماع ۲۲۸ مردم و یادواره شهدای محلات پایین اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات شبانه را باید یک معجزه بزرگ دانست چراکه مردم با اراده و آگاهی در میدان حضور یافتند و حتی کودکان و نوجوانان نیز با عشق و علاقه، مسئولیت‌هایی همچون پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی را بر عهده گرفتند.

وی افزود: این حضور فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ جهاد، شهادت و دفاع مقدس به نسل جدید فراهم کرده است که شایسته است در چنین برنامه‌هایی از ظرفیت دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف، از جمله اجرا، مداحی، قرائت قرآن و شعاردهی استفاده شود تا نوجوانان بیش از گذشته در میدان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد: حیات و امنیت امروز خود را مدیون مجاهدت شهدا هستیم و اگر ایثار و فداکاری این عزیزان نبود، مشخص نبود چه سرنوشتی در انتظار کشور قرار می‌گرفت.

گودرزی با اشاره به پیش‌بینی رهبر شهید درباره حضور مردم در صحنه گفت: ایشان پیش از شهادت خود تأکید کرده بودند که در صورت وقوع حادثه، مردم بار دیگر به میدان خواهند آمد و امروز شاهد تحقق این پیش‌بینی هستیم، حضوری که نشان می‌دهد هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند مدعی شود مردم را به میدان آورده است، بلکه خود مردم با اراده و تشخیصشان در صحنه ماندند.

وی تصریح کرد: قدرت کشورها تنها به تجهیزات نظامی و موشک محدود نمی‌شود و حضور آگاهانه و مستمر مردم، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم کشور ایران است که می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد که این ظرفیت، وجه تمایز مهمی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

گودرزی با اشاره به اهداف اعلام‌شده از سوی دشمن در جریان جنگ تحمیلی رمضان گفت: برای ارزیابی نتیجه یک جنگ باید بررسی کرد که اهداف طرف متخاصم تا چه اندازه محقق شده است چرا که دشمن با اهدافی همچون تغییر نظام سیاسی، تجزیه ایران و تضعیف توان دفاعی کشور وارد میدان شد، اما این اهداف محقق نشد و ملت ایران با ایستادگی خود محاسبات دشمن را برهم زد.

گودرزی ادامه داد: در روایت رویدادهای جنگ اخیر نباید صرفاً بر دشواری‌ها و هزینه‌ها تمرکز کرد، بلکه باید روایت ایستادگی و دستاوردهای ملت ایران نیز بیان شود تا واقعیت‌های این مقاومت به گوش جهانیان برسد.

وی بیان کرد: دوگانه جنگ و صلح، به شکلی که ملت ایران را به جنگ‌طلبی متهم کند، نادرست است، ملت ایران آغازگر جنگ نبوده و در عین حال، تسلیم‌پذیر نیست و باید اذعان کرد مقاومت به معنای آغاز جنگ نیست، بلکه به معنای دفاع از کشور و ایستادگی در برابر تجاوز است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه افزود: حضور اقشار مختلف جامعه، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و میزان همراهی با جریان‌های سیاسی، نشان‌دهنده اهمیت حفظ همبستگی ملی است که باید قدردان همه مردمی بود که شرایط کشور را درک می‌کنند و برای حفظ منافع ملی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

گودرزی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور گفت: نیروهای مسلح و مردم در کنار یکدیگر برای صیانت از ایران تلاش می‌کنند و نباید از اهمیت این همراهی غافل شد و همانطور گه تجربه‌های منطقه‌ای و پیامدهای ناامنی در کشورهای همسایه ثابت کرده است، ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها و حفظ انسجام داخلی وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری اجتماعی خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار، هر فرد باید سهم و مسئولیت خود را در قبال جامعه مشخص کند، از کسبه و کارمندان گرفته تا معلمان، روحانیون و نیروهای نظامی، همه در برابر اتفاقات جامعه مسئولیت دارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر عاطفی حضور کودکان و نوجوانان در اجتماعات شبانه گفت: مشاهده کودکانی که با شور و علاقه پرچم‌گردانی می‌کنند و در برنامه‌ها مشارکت دارند، انسان را به تأمل درباره مسئولیت خود در قبال نسل آینده وادار می‌کند.

گودرزی تاکید کرد: حضور مردم در اجتماعات شبانه جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان است که اهمیت انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و دفاع از کشور به نسل‌های آینده وجود دارد.