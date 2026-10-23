به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا روز جمعه در آنکارا اتهام‌های آمریکا مبنی بر مداخله کانادا در روندهای دموکراتیک و انتخابات این کشور را رد کرد و گفت این ادعاها هیچ مبنایی ندارند.

کارنی تأکید کرد که کانادا در روابط دیپلماتیک خود با آمریکا محتاطانه عمل می‌کند و قصدی برای دخالت در انتخابات این کشور ندارد. وی افزود وزارت امور جهانی کانادا به مقام‌ها هشدار داده است در ارتباطات خود دقت کنند تا زمینه طرح اتهام‌های بی‌اساس فراهم نشود.

نخست‌وزیر کانادا در ادامه، با اشاره به تنش‌های سیاسی و تجاری میان دو کشور گفت: رئیس‌جمهور آمریکا دچار هیچ توهمی نیست. موضع من، موضع کانادا و موضع مردم کانادا کاملاً روشن است؛ ما هرگز ایالت پنجاه‌ویکم نخواهیم شد.

کارنی همچنین اعلام کرد کانادا در حال آماده‌سازی برای تقویت اقتصاد خود و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است و افزود که کانادای قدرتمندتر، شریک بهتری برای واشنگتن خواهد بود.

وی درباره تجارت نیز گفت اتاوا همچنان آماده مذاکره با واشنگتن برای دستیابی به توافقی در راستای منافع دو کشور است، اما صرفاً به دلایل سیاسی برای توافق عجله نخواهد کرد.