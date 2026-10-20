به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بیش از ۷۶ درصد رأی‌دهندگان در استان آلبرتا در همه‌پرسی روز دوشنبه، به ماندن در کانادا رأی دادند. شبکه تلویزیونی سی‌بی‌سی با استناد به نتایج اولیه گزارش داد که ۲۳.۶ درصد شرکت‌کنندگان از آغاز روند استقلال این استان حمایت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در زمان انتشار نتایج اولیه، حدود یک‌چهارم آرای نزدیک به یک میلیون رأی‌دهنده شمارش شده بود.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا در واکنش به نتایج گفت مردم آلبرتا «انتخابی روشن» انجام داده‌اند.

او در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آن‌ها اتحاد، همکاری و مراقبت از یکدیگر را انتخاب کردند. مهم‌تر از همه، مردم آلبرتا کانادا را انتخاب کردند.» کارنی افزود با ادامه شمارش آرا، نتایج مربوط به پرسش اصلی درباره جدایی نشان می‌دهد که مردم آلبرتا و دیگر شهروندان کانادا با هدفی تازه و بلندپروازی بیشتر، مسیر مشترک خود را ادامه خواهند داد.

نخست‌وزیر کانادا همچنین گفت این کشور در حال ایجاد مشارکت‌های تجاری جدید در سراسر جهان، تسریع اجرای پروژه‌های بزرگ ملی در مناطق مختلف و بهره‌برداری از ظرفیت کامل خود به‌عنوان یک قدرت جهانی در حوزه انرژی است؛ ظرفیتی که به گفته او، آلبرتا در مرکز آن قرار دارد.