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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

جشنواره ورزشی بانوان در کنگان برگزار شد

جشنواره ورزشی بانوان در کنگان برگزار شد

بوشهر- جشنواره بزرگ ورزشی بانوان شهرستان کنگان با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار و جمعی از مسئولان استانی و محلی، همراه با اجرای برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و تجلیل از بانوان و ورزشکاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بزرگ ورزشی بانوان شهرستان کنگان عصر جمعه با حضور طیبه پوربهی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، مهدی بهرام‌زاده معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رؤسای هیئت‌های ورزشی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در این رویداد ورزشی و فرهنگی، برنامه‌های متنوعی با محوریت ورزش بانوان و پاسداشت مقام و توانمندی‌های آنان اجرا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تجلیل از خانواده معظم شهیده، بانوی جانباز جنگ تحمیلی، بانوی موفق توان‌یاب و ورزشکاران صاحب مقام کشوری اشاره کرد.

جشنواره ورزشی بانوان در کنگان برگزار شد

رژه بانوان ورزشکار و حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط دختران اسکیت‌سوار از دیگر بخش‌های این جشنواره بود. همچنین گروه دف‌نوازی بانوان به اجرای برنامه پرداخت.

در بخش دیگری از این رویداد، دختران ورزشکار در رشته‌های ژیمناستیک، کاراته، تکواندو، دفاع شخصی و ووشو حرکات نمایشی اجرا کردند. اجرای حرکات نمایشی با توپ فوتبال، برنامه‌های مرتبط با بسکتبال و طناب‌زنی نیز در این جشنواره برگزار شد.

جشنواره ورزشی بانوان در کنگان برگزار شد

هنرنمایی یکی از دختران هنرمند ورزشکار با ساز سنتور، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

همچنین در حاشیه جشنواره، غرفه‌های صنایع دستی بانوان، عرضه شیرینی‌های محلی و ایستگاه سلامت برپا شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

کد مطلب 6987305

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