به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی در نشست بررسی مسائل و برنامه‌های مدیریت بحران استان که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندار و شهردار یزد برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو، به برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی مستمر و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول افزود: پیگیری مصوبات، تقویت اقدامات پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا سطح آمادگی استان در برابر حوادث و سوانح احتمالی ارتقا یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست تصریح کرد: تشکیل کارگروه تدوین طرح جامع پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح برای سال جاری و آینده، با توجه به گزارش حوادث استان در سال ۱۴۰۴، مورد بررسی قرار گرفت.

بالاکتفی ادامه داد: احصا و اعلام نیازهای ارتباطی و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف و خدمات آن‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

وی همچنین با اشاره به بررسی اقدامات دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات نشست پیشین ستاد مدیریت بحران درباره پدیده ال‌نینو خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات و تقویت هماهنگی بین دستگاهی از الزامات آمادگی استان برای مواجهه با مخاطرات احتمالی است.