به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف در یکی از محلات شهر تبریز، موضوع در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش در یکی از شهرستان های اطراف تبریز دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره سرقت به عنف یکدستگاه خودروی سواری کیا سراتو به ارزش ۵۰ میلیارد ریال با تهدید و ارعاب ، اعتراف که ضمن کشف و استرداد اموال مسروقه به مالباخته، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.