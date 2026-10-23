سیره فاطمی، الگوی ایستادگی در مسیر حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حدادپور جهرمی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، با اشاره به موضوع فراموشی اجتماعی، گفت: یکی از آسیب‌هایی که ریشه‌دار شدن آن در جامعه به‌سختی قابل جبران است، فراموش کردن مسئولیت‌های اجتماعی و بی‌تفاوتی در برابر اتفاقات است.

وی با بیان اینکه انسان در مواجهه با مسائل اجتماعی یا نقش‌آفرین است یا تماشاگر، افزود: تماشاگران تنها نظاره‌گر عملکرد دیگران هستند، اما نقش‌آفرینان برای رسیدن به نتیجه مطلوب مسئولیت می‌پذیرند و اقدام می‌کنند.

این سخنران مذهبی با اشاره به اینکه سکوت نیز می‌تواند نوعی اعلام موضع باشد، تصریح کرد: هنگامی که فرد حق را می‌شناسد و شاهد تضییع آن است، نباید برای حفظ موقعیت یا جلوگیری از ناراحتی دیگران سکوت کند.

حدادپور جهرمی با استناد به آیه ۷۵ سوره نساء، بر ضرورت دفاع از مستضعفان تأکید کرد و گفت: بی‌تفاوتی در برابر حق‌کشی و ترک مسئولیت اجتماعی می‌تواند زمینه تسلط افراد ناصالح بر جامعه را فراهم کند.

سیره حضرت زهرا(س)، الگویی برای شکستن سکوت

وی با اشاره به مواضع حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، بیان کرد: برخی تلاش می‌کردند آن حضرت را به سکوت وادار کنند، اما ایشان با وجود فشارها، از بیان حق و روشنگری درباره مسائل جامعه دست نکشیدند.

این سخنران مذهبی با تأکید بر نقش افراد در تحولات اجتماعی، خاطرنشان کرد: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که حتی یک نفر نیز می‌تواند در دفاع از حقیقت نقش‌آفرین باشد و نباید به بهانه کم بودن تعداد حامیان حق، از انجام وظیفه کناره‌گیری کرد.

حدادپور جهرمی با اشاره به شباهت برخی فشارها بر حضرت زهرا(س) و امام حسین(ع)، افزود: در مقاطع مختلف تاریخ، افرادی تلاش کرده‌اند با ایجاد فشار و هیاهو، مانع شنیده شدن سخن حق شوند؛ اما وظیفه روشنگری نباید تحت تأثیر چنین رفتارهایی قرار گیرد.

وی با اشاره به مواضع امام حسین(ع) در واقعه کربلا، بر ضرورت ایستادگی در مسیر حق و پرهیز از بی‌تفاوتی در برابر انحراف تأکید کرد.

دفاع از حقیقت نباید جناحی باشد

حدادپور جهرمی با انتقاد از برخوردهای دوگانه در قضاوت درباره مسائل سیاسی و اجتماعی، گفت: دفاع از حقیقت نباید به وابستگی جناحی افراد گره بخورد؛ اگر حقی در حال تضییع است، باید فارغ از اینکه فرد یا جریان مورد نظر از کدام جناح است، از حقیقت دفاع کرد.

وی افزود: نمی‌توان عملکرد یک فرد را به دلیل تعلق به جریان مورد علاقه خود توجیه کرد، اما همان رفتار را در جریان مقابل نادرست دانست. معیار قضاوت باید حقیقت و عدالت باشد، نه وابستگی‌های سیاسی.

این سخنران مذهبی با تأکید بر مسئولیت افراد در فضای مجازی نیز اظهار کرد: اگر کسی با تضییع حق یا انتشار مطالب نادرست مواجه می‌شود، باید با رعایت اخلاق و حفظ حرمت‌ها، در حد توان روشنگری کند و اجازه ندهد ملاحظات جناحی جای دفاع از حقیقت را بگیرد.

حفظ اتحاد جامعه در کنار نقد مسئولانه

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان در پی تضعیف مقاومت و ایجاد شکاف در جامعه هستند، حفظ اتحاد و پرهیز از درگیری‌های فرسایشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

حدادپور جهرمی تصریح کرد: هر انتقادی باید در چارچوبی سنجیده و مسئولانه مطرح شود و نباید بهانه‌ای برای اختلاف‌افکنی، تخریب افراد یا طرح شعارهای خارج از شأن جامعه باشد.

وی با اشاره به تفاوت سکوت حکیمانه با سکوتی که به تضییع حق می‌انجامد، خاطرنشان کرد: برای تشخیص زمان سخن گفتن یا سکوت کردن، باید به سیره معصومان(ع) توجه کرد؛ چراکه هر سکوتی به معنای تأیید نیست و گاهی سکوت برای حفظ مصالح مهم‌تر و جلوگیری از آسیب‌های بزرگ‌تر صورت می‌گیرد.