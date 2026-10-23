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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۵۹

توسعه عملیات‌ نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

توسعه عملیات‌ نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات نظامی گسترده در شهر الخلیل، با هدف پاکسازی این منطقه و شناسایی زیرساخت‌های مقاومت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت دستگاه اطلاعاتی شاباک و نیروهای مرزی رژیم، عملیات نظامی گسترده‌ را در شهر الخلیل آغاز کرده است.

مقامات صهیونیستی مدعی شدند که این عملیات با هدف بازسازی وضعیت امنیتی در این منطقه و شناسایی تجهیزات جنگی و زیرساخت‌های مقاومت انجام می‌شود

بر اساس این گزارش، این عملیات که چندین روز ادامه خواهد داشت، شامل بازرسی‌های وسیع در محله‌های هدف قرار گرفته است.

نیروهای اشغالگر اعلام کردند که این اقدامات بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر آن‌ها برای هدف قرار دادن ده‌ها نقطه در سراسر کرانه باختری به منظور جلوگیری از فعالیت‌های مقاومت است.

کد مطلب 6987487

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