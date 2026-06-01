بیانیه حزب الله درباره قلعه شقیف؛ تداوم ضربه های مهلک مقاومت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ادعای رژیم صهیونیستی درباره اشغال قلعه تاریخی الشقیف واقعیت ندارد و نیروهای این رژیم تنها پس از نفوذ محدود به محوطهای خالی از حضور نیروهای مقاومت، اقدام به ثبت و انتشار تصاویر تبلیغاتی کردهاند. این اقدام بیش از آنکه یک دستاورد نظامی باشد، تلاشی تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در سرزمینهای اشغالی است.
در این بیانیه آمده است که انتشار گسترده تصاویر عملیاتهای مقاومت علیه نیروهای رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر، تأثیر قابل توجهی بر روحیه شهرکنشینان داشته و ارتش این رژیم برای جبران این وضعیت، به دنبال نمایش یک «پیروزی نمادین» بوده است.
بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی طی بیش از پنج روز حملات هوایی گسترده و آتش سنگین توپخانهای را علیه منطقه یحمر الشقیف و روستاهای اطراف آن انجام داد تا زمینه پیشروی به سمت قلعه الشقیف را فراهم کند، اما با مقاومت شدید نیروهای حزبالله روبهرو شد و نتوانست از محورهای اصلی به اهداف خود دست یابد.
حزبالله تأکید کرد: نیروهای رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه ۳۰ مه، تحت پوشش دود و از مسیرهای صعبالعبور در بخش شرقی قلعه به این منطقه نفوذ کردند و پس از گرفتن چند عکس، محل را به عنوان یک دستاورد نظامی معرفی کردند؛ در حالی که قلعه در آن زمان هیچگونه حضور نظامی از سوی مقاومت نداشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای رژیم صهیونیستی از بامداد روز گذشته تاکنون با دشواریهای جدی برای تثبیت حضور خود در اطراف قلعه مواجه هستند و در منطقه استراحتگاه واقع در پایین قلعه مستقر شدهاند.
اتاق عملیات مقاومت اسلامی همچنین اعلام کرد که نیروهای حزبالله در حال اجرای یک نبرد فرسایشی علیه یگانهای رژیم صهیونیستی در این منطقه هستند و تصاویر و مستندات عملیاتهای انجامشده در آینده منتشر خواهد شد.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر از پیشروی در برخی مناطق جنوب لبنان و حضور در اطراف قلعه تاریخی الشقیف خبر داده بود؛ موضوعی که با واکنش و تکذیب حزبالله همراه شده است.
تداوم ضربه های مهلک حزب الله به اشغالگران
حزبالله لبنان در بیانیهای از انجام یک عملیات پهپادی موفق علیه تجهیزات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی خبر داد.
رزمندگان مقاومت اسلامی صبح امروز با استفاده از یک فروند پهپاد «ابابیل»، یک «سامانه ارتباطی» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک «القنطرة» هدف قرار دادند.
حزب الله لبنان اعلام کرد مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک الطیبه در جنوب لبنان را با موشک هدف قرار داده است.
حزب الله همچنین از هدف قرار دادن خانهای در حومه جنوبی دبین در جنوب لبنان خبر داد که نظامیان رژیم صهیونیستی در آن سنگر گرفته بودند.
این حمله با استفاده از پهپاد انتحاری انجام شده است.
همچنین حزب الله لبنان تصاویری از عملیات هدف قرار دادن تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف قلعه تاریخی شقیف در جنوب لبنان را منتشر کرد.
این عملیات با استفاده از پهپاد انتحاری «ابابیل» انجام شده است.
