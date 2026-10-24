به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره لبنان، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، بامداد شنبه در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد: «ما هرگونه تهدیدی را که ناشی از جاه‌طلبی‌های آمریکا نسبت به کوبا باشد، نمی‌پذیریم. ما سواحل زیبایی داریم، اما صخره‌های تیزی دارد که پذیرای کسانی که با نیت خصمانه و میل به سلطه وارد می‌شوند، نیست.»

این واکنش در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه شب با اظهاراتی تهدیدآمیز اعلام کرد: «نگران کوبا نباشید؛ در مسیر بازگشت از ایران، به حساب کوبا هم خواهیم رسید.» دولت ترامپ پیش از این نیز هدف خود را تغییر حکومت کمونیستی در کوبا اعلام کرده بود.

در پی فشارها و محاصره نفتی دولت ترامپ، کوبا با بحران شدید کمبود سوخت و قطعی برق مواجه شده است. واشنگتن بیش از ۶۰ سال است که کوبا را تحت تحریم قرار داده و با تشدید اقدامات خود در قبال ونزوئلا، فشارها بر هاوانا را نیز افزایش داده است. با این حال، وزیر خارجه کوبا ماه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده بود که این کشور همواره برای گفت‌وگو با واشنگتن آمادگی دارد.



