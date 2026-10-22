به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر امور خارجه کوبا آمریکا را به ارتکاب نسل‌کشی علیه کشورش و نقض حقوق بین‌الملل و اعمال فشار و تهدید کشورهای عضو سازمان ملل برای تأثیرگذاری بر رأی‌گیری پیش‌رو درباره قطعنامه لغو تحریم‌های چنددهه‌ای آمریکا علیه کوبا متهم کرد.

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در هاوانا ضمن متهم کردن آمریکا به ارتکاب نسل‌کشی علیه کشورش و نقض حقوق بین‌الملل، گفت: «یک ابرقدرت نظامی، هسته‌ای، اقتصادی و فناوری، در حال ارتکاب اقدامی ظالمانه و مستمر در جهت سوءاستفاده علیه ملتی صلح‌طلب و پایبند به صلح است.»

رودریگز همچنین واشنگتن را متهم کرد که با تهدید کشورهای عضو سازمان ملل، در تلاش است بر رأی‌گیری آتی درباره قطعنامه‌ای که خواستار پایان دادن به تحریم‌های چنددهه‌ای آمریکا علیه کوباست، تأثیر بگذارد. وی افزود که مقام‌های آمریکایی به برخی کشورها پیشنهاد کرده‌اند در صورتی که حاضر نیستند علیه کوبا رأی دهند، از رأی‌گیری خودداری کنند یا رأی ممتنع بدهند.

وزیر خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هاوانا، «فشارهای بی‌رحمانه و تهدیدهایی را که پیش از این رأی‌گیری علیه کشورها اعمال شده است»، محکوم می‌کند.

به گفته وی، این اقدامات شامل اعمال تعرفه‌های تنبیهی، تعلیق برنامه‌های همکاری، خودداری از صدور روادید برای مقام‌های دولتی و بستگان آن‌ها و همچنین حمایت از نیروهای مخالف در انتخابات پیش‌رو می‌شود.

وزیر خارجه کوبا این کارزار ادعایی فشار را «شیوه‌ای جدید و خطرناک برای پیشبرد دیپلماسی چندجانبه» توصیف کرد و هشدار داد نظمی بین‌المللی که با اتکا به قدرت نظامی تحمیل شود، پایدار نخواهد ماند.

تنش‌ها بین واشنگتن و هاوانا در شرایطی افزایش یافته است که آمریکا روز دوشنبه میزبان نشستی با عنوان «کوبای آزاد» در مقر سازمان ملل در نیویورک بود. در این نشست، مخالفان دولت کوبا و زندانیان سابق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در این کشور سخن گفتند.