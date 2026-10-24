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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۲

پایان توزیع ۱۵۳۸ در بازی‌های پاراآسیایی؛ چین با ۴۳۵ مدال قهرمان شد

پایان توزیع ۱۵۳۸ در بازی‌های پاراآسیایی؛ چین با ۴۳۵ مدال قهرمان شد

کاروان ورزش چین با ۴۳۵ مدال شامل ۲۰۷ طلا رده نخست جدول توزیع مدال ها در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی امروز (شنبه دوم آبان) با برگزاری رقابت های روز پایانی در رشته های مختلف به پایان رسید.

در پایان این دوره بازی های که از ۲۶ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در ناگویا آغاز شد، کاروان ورزش چین با ۴۳۵ مدال شامل ۲۳۷ مدال، ۱۱۷ نقره و ۱۱۱ برنز در رده نخست جدول توزیع مدال ها ایستاد و عنوان قهرمانی این دوره بازی ها را به خود اختصاص داد.

در جدول توزیع مدال ها، ژاپن با ۱۸۶ مدال شامل ۶۴ طلا، ۶۰ نقره و ۶۲ برنز در رده دوم قرار گرفت و ازبکستان هم ۱۴۵ مدال شامل ۴۵ طلا، ۴۹ نقره و ۵۱ برنز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در این جدول کاروان ورزش ایران با ۱۰۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز در رده ششم ایستاد.

جدول توزیع مدال ها در پایان پنجمین دوره بازی های پارااسیایی و توزیع ۱۵۳۸ مدال اینگونه است:

پایان توزیع ۱۵۳۸ در بازی‌های پاراآسیایی؛ چین با ۴۳۵ مدال قهرمان شد

کد مطلب 6987646

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