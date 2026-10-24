به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی امروز (شنبه دوم آبان) با برگزاری رقابت های روز پایانی در رشته های مختلف به پایان رسید.

در پایان این دوره بازی های که از ۲۶ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در ناگویا آغاز شد، کاروان ورزش چین با ۴۳۵ مدال شامل ۲۳۷ مدال، ۱۱۷ نقره و ۱۱۱ برنز در رده نخست جدول توزیع مدال ها ایستاد و عنوان قهرمانی این دوره بازی ها را به خود اختصاص داد.

در جدول توزیع مدال ها، ژاپن با ۱۸۶ مدال شامل ۶۴ طلا، ۶۰ نقره و ۶۲ برنز در رده دوم قرار گرفت و ازبکستان هم ۱۴۵ مدال شامل ۴۵ طلا، ۴۹ نقره و ۵۱ برنز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در این جدول کاروان ورزش ایران با ۱۰۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز در رده ششم ایستاد.

جدول توزیع مدال ها در پایان پنجمین دوره بازی های پارااسیایی و توزیع ۱۵۳۸ مدال اینگونه است: