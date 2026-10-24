زنگ آغاز سرشماری در بوشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ فرماندار بوشهر صبح شنبه در جریان زنگ آغاز روند سرشماری نفوس و مسکن به میزبانی دبیرستان حجاب، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای پیشرفت و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی اشتغال و بیکاری نیازمند اطلاعات آماری دقیق و معتبر است.

محمد مظفری با بیان اینکه آمار پایه و پیش‌نیاز ضروری برنامه‌ریزی و تعیین اهداف توسعه‌ای است، افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سرشماری کشاورزی سرشماری عشایر و سایر آمارگیری‌های موردی مرکز آمار ایران از مهم‌ترین منابع تأمین اطلاعات مورد نیاز به شمار می‌روند.

فرماندار بوشهر با اشاره به تغییر روش سرشماری از میدانی به ثبتی‌مبنا تصریح کرد: در دهه اخیر بسیاری از کشورها به سمت اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا حرکت کرده‌اند، روشی که ضمن کاهش هزینه‌ها، امکان پوشش کامل‌تر جمعیت و افزایش کارآمدی و بهره‌وری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های روش میدانی از جمله حضور نداشتن افراد در محل سکونت هنگام مراجعه مأموران آمارگیر، گفت: در روش ثبتی‌مبنا تلاش می‌شود این محدودیت‌ها برطرف و اطلاعات جمعیتی با دقت و پوشش بیشتری ثبت شود.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این طرح در شرایط کنونی و با توجه به انتخابات پیش‌رو، خاطرنشان کرد: باید آمادگی لازم برای اجرای سرشماری را داشته باشیم تا این طرح که برای نخستین بار به این روش اجرا می‌شود با کمترین خطا و بیشترین بهره‌وری به سرانجام برسد.

ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از صدور فرمان سرشماری از سوی رئیس‌جمهور، بیان کرد: جلسات شورای برنامه‌ریزی برگزار و مقدمات اجرای طرح فراهم شده است و عملیات اجرایی سرشماری از امروز به مدت یک ماه در شهرستان بوشهر آغاز خواهد شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تأمین امکانات مورد نیاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، گفت: همه دستگاه‌ها باید برای اجرای مطلوب این طرح همکاری کنند.

وی با اشاره به فراهم بودن بستر اجرای سرشماری خواستار هماهنگی مستمر میان اعضای ستاد شهرستان بوشهر در طول دوره اجرای طرح شد و افزود: در صورت تمدید مدت سرشماری نیز همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها باید ادامه پیدا کند.



فرماندار بوشهر تصریح کرد: بر اساس فرمان سرشماری همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در تأمین حداقل امکانات و تجهیزات مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از شنبه دوم آبان‌ماه آغاز شده است و سرپرست خانوارهایی که پیامک سرشماری را دریافت کرده‌اند، بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده نسبت به تکمیل پرسشنامه سرشماری به صورت اینترنتی اقدام کنند.