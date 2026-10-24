  1. استانها
  2. گلستان
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

سرشماری در گلستان با مشارکت ۹۰ آمارگیر انجام می‌شود

سرشماری در گلستان با مشارکت ۹۰ آمارگیر انجام می‌شود

گرگان- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان از اجرای سرشماری آزمایشی در این استان با مشارکت ۹۰ آمارگیر خبر داد و گفت: اطلاعات حدود ۳۵هزار خانوار شهری وروستایی در این طرح برسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله عابدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز سرشماری آزمایشی از دوم آبان‌ماه اظهار کرد: این سرشماری با روش ترکیبی و بر پایه اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و با سرشماری‌های گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: در سرشماری‌های پیشین، حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ آمارگیر در استان فعالیت می‌کردند، اما در طرح جدید ۹۰ آمارگیر برای جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات حدود ۳۵ هزار خانوار شهری و روستایی در سطح استان به کار گرفته می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه بخش عمده اطلاعات مورد نیاز از طریق سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده است، گفت: اطلاعات حدود ۲۰ دستگاه اجرایی از طریق سامانه‌های مرکز آمار ایران در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد و برآورد می‌شود بین ۸۰ تا ۹۰ درصد داده‌های مورد نیاز از این مسیر تأمین شده باشد.

عابدی ادامه داد: سامانه‌های ثبت احوال، املاک و اسکان، وزارت کشور، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم از جمله منابع اطلاعاتی مورد استفاده در این سرشماری هستند.

وی با اشاره به اهداف مراجعه آمارگیران به خانوارها اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این مراجعه، شناسایی نواقص اطلاعات ثبت‌شده و تکمیل و اصلاح داده‌هاست تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت جمعیت و خانوارهای استان به دست آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان همچنین با تأکید بر اهمیت داده‌های آماری در برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: اطلاعات دقیق و به‌روز، مبنای تصمیم‌گیری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است و هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف باید بر اساس داده‌های معتبر و قابل اتکا انجام شود.

عابدی افزود: در این طرح، برخی شاخص‌های مهم از جمله وضعیت مسکن و نرخ بیکاری نیز با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده در نمونه‌های آماری بررسی و برآورد می‌شود تا امکان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر در سطح استان فراهم شود.

کد مطلب 6987719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها