به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله عابدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز سرشماری آزمایشی از دوم آبان‌ماه اظهار کرد: این سرشماری با روش ترکیبی و بر پایه اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و با سرشماری‌های گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: در سرشماری‌های پیشین، حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ آمارگیر در استان فعالیت می‌کردند، اما در طرح جدید ۹۰ آمارگیر برای جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات حدود ۳۵ هزار خانوار شهری و روستایی در سطح استان به کار گرفته می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه بخش عمده اطلاعات مورد نیاز از طریق سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده است، گفت: اطلاعات حدود ۲۰ دستگاه اجرایی از طریق سامانه‌های مرکز آمار ایران در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد و برآورد می‌شود بین ۸۰ تا ۹۰ درصد داده‌های مورد نیاز از این مسیر تأمین شده باشد.

عابدی ادامه داد: سامانه‌های ثبت احوال، املاک و اسکان، وزارت کشور، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم از جمله منابع اطلاعاتی مورد استفاده در این سرشماری هستند.

وی با اشاره به اهداف مراجعه آمارگیران به خانوارها اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این مراجعه، شناسایی نواقص اطلاعات ثبت‌شده و تکمیل و اصلاح داده‌هاست تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت جمعیت و خانوارهای استان به دست آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان همچنین با تأکید بر اهمیت داده‌های آماری در برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: اطلاعات دقیق و به‌روز، مبنای تصمیم‌گیری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است و هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف باید بر اساس داده‌های معتبر و قابل اتکا انجام شود.

عابدی افزود: در این طرح، برخی شاخص‌های مهم از جمله وضعیت مسکن و نرخ بیکاری نیز با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده در نمونه‌های آماری بررسی و برآورد می‌شود تا امکان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر در سطح استان فراهم شود.