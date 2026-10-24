به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی کنش‌گری زنان در عرصه بین‌المللی با موضوع «نقش‌آفرینی بین‌المللی تشکل‌های زنان؛ از کنش‌گری جهانی تا دیپلماسی عمومی» در محل شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی با حضور جمعی از فعالان اجتماعی، کارشناسان روابط بین‌الملل و میهمانانی از داخل و خارج به‌صورت برخط به ریاست شکوه نوابی‌نژاد، رئیس شبکه ارتباطی برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران بر لزوم شبکه‌سازی منسجم، مستندسازی داده‌محور و استفاده از ادبیات استاندارد بین‌المللی برای شکستن انحصار رسانه‌ای و حقوقی غرب تأکید کردند.

ضرورت تبدیل اندیشه به کنش‌گری و شبکه‌سازی زنان از محورهای مهم زاهره‌سادات میرجعفری بود. وی ضمن بررسی موانع و چالش‌های حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اظهار داشت: «اندیشه و باور زنان باید به کنش مؤثر بدل شود. متأسفانه رسوبات ساختارهای گذشته موجب شده توانمندی‌های زنان به‌ویژه در سطح بین‌المللی کمتر دیده شود، در حالی که بانوان می‌توانند کنشگران فعال و اثرگذاری در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی باشند.»

میرجعفری با اشاره به آسیب‌پذیری مضاعف زنان و کودکان در جنگ‌ها و بحران‌های انسانی، بر ضرورت سیاست‌گذاری دقیق برای حمایت از زنان در سه مرحله «پیش، حین و پس از جنگ» تأکید کرد و افزود: «در بحران‌های گوناگون همچون جنگ تا کمک‌رسانی به آوارگان منطقه‌ای نظیر لبنان و سوریه زنان نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. با این حال، بزرگ‌ترین آسیب، موازی‌کاری و فعالیت‌های جزیره‌ای است. ما نیازمند تبدیل این کنش‌های خودجوش به یک دیپلماسی عمومی منسجم هستیم. اگر نتوانیم نخبگان و ظرفیت‌های خود را شبکه‌سازی کنیم، کرسی‌های بین‌المللی نظیر کمیسیون مقام زن را از دست می‌دهیم.»

پژوهشگر مطالعات زنان با اشاره به ارزش‌های مشترک انسانی همچون کرامت انسان، نهاد خانواده و مفهوم مادری، افزود: زنان بالقوه ظرفیت‌های مناسبی برای هم‌صدایی و ارائه یک «روایت مشترک» به جهان به شمار می‌آیند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین جهانگیری، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و کارشناس روابط فرهنگی بین‌الملل از اندونزی با ناکافی دانستن جایگاه زنان در ساختار صلح بین‌المللی بر ضرورت ورود به «صلح مثبت» از سوی زنان تأکید کرد.

جهانگیری با بازتعریف مفهوم صلح در ادبیات اسلامی و بین‌المللی گفت: «ادبیات صلح در کشور ما نیازمند بازنگری و تنش‌زدایی مفهومی است. قرآن کریم علاوه بر واژگانی چون «محاربه» و «صلح» از واژه متعالی‌تر «سلم» به مفهوم زیست همه‌جانبه، جامع و عادلانه بهره می‌گیرد.»

رایزن فرهنگی با اشاره به نظریه صلح مثبت و لزوم استخراج قاعده صلح در فقه و حقوق، به ارائه آمارهای سازمان ملل پرداخت و تصریح کرد: «آمارهای سال ۲۰۲۴ سازمان ملل نشان می‌دهد زنان علی‌رغم توانمندی‌های خود، تنها ۷ درصد در صلح جهانی، ۱۴ درصد در میانجی‌گری‌ها و ۲۰ درصد در اسناد صلح حضور دارند؛ با این حال، در هر کجایی که زنان مشارکت داشته‌اند، ماندگاری و کیفیت صلح به‌مراتب بیشتر بوده است.»

جهانگیری خاطرنشان کرد: «صلح پایدار مستلزم ذهنیت جهانی (Global Mindset) است. نمی‌توان با افق دید محدود محلی و منطقه‌ای، در نظام بین‌الملل مدعی جهان‌داری شد. ما نیازمند تأسیس مدارس و دوره‌های تربیت نیرو در زمینه صلح‌پژوهی، به‌کارگیری مفاهیم عرفانی ـ فلسفی در حوزه عطوفت و عدالت، و حضور فعال‌تر اندیشمندان در سازمان‌های مردم‌نهاد فراملی هستیم.»

فاطمه عابدی، نویسنده و فعال بین‌الملل با تبیین رویکرد «دیپلماسی عمومی عدالت‌محور» گفت: «سال‌هاست نظام بین‌الملل با استاندارد دوگانه هدایت می‌شود. دیپلماسی عدالت‌محور رسالتی اخلاقی برای رساندن صدای گروه‌های نادیده‌انگاشته‌شده به جهان است، مشروط بر آنکه سازمان‌های مردم‌نهاد ما از اقدامات صرفاً مقطعی و واکنشی خارج شوند.»

مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه دوران بیانیه‌های احساسی گذشته است؛

جهان نیازمند داده و روایت انسانی است، بر لزوم تغییر رویکرد تشکل‌ها تأکید و راهبردهای اساسی را برشمرد:

۱. گذار از کلی‌گویی به مستندسازی داده‌محور: به جای صدور بیانیه‌های ۵۰ صفحه‌ای یا متون احساسی، گزارش‌ها باید با تکیه بر مختصات جغرافیایی، تحلیل داده، عکس‌های ماهواره‌ای و روایت‌های عینی انسانی تدوین شوند.

۲. اصلاح زبان و ادبیات حقوقی: ادبیات ژورنالیستی داخلی نباید وارد عرصه‌های دیپلماتیک شود. برای مثال، به‌کارگیری تعابیر دقیق حقوق بین‌الملل نظیر «نقض ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات)» و ثبت موارد تحریم‌های دارویی به‌عنوان نقض امنیت غذایی و درمانی، قابل اتکا و انکارناپذیر است.

۳. همگرایی با کشورهای جنوب جهانی: تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پلتفرم‌هایی مانند بریکس و همکاری با سمن‌های مستقل آمریکای لاتین و آفریقا برای رساندن اسناد به مجامع بین‌المللی.

۴. حضور در موضوعات کمتر سیاسی‌شده: استفاده از بسترهای جهانی محیط زیست، تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و اثرات جنگ بر زیست‌بوم، به‌عنوان نقاط ورود تخصصی سمن‌های ایرانی.

عابدی در پایان با پیشنهاد یک برنامه اقدام ۳۰ روزه شامل تشکیل هسته رصد بین‌المللی، جذب و بورسیه داوطلبانه دانشجویان حقوق و زبان خارجی، و تشکیل میز مشترک روایت‌گری انسانی تأکید کرد: «امروز قدرت تنها در ابزارهای سخت خلاصه نمی‌شود؛ برگ برنده در دست کسانی است که بتوانند در میدان روایت‌گری حقوقی و مستندسازی دقیق، روایتی اول‌شخص و غیرقابل انکار به جهان ارائه دهند.»