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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۱

سطح کشت کلزا در امیدیه ۱۰ برابر افزایش یافت

سطح کشت کلزا در امیدیه ۱۰ برابر افزایش یافت

اهواز - سرپرست جهاد کشاورزی امیدیه گفت: با استقبال کشاورزان، قرارداد کشت کلزا در یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی امیدیه ثبت شده که نشان‌دهنده رشد ۱۰ برابری نسبت به سال گذشته است.

سید مهرداد حسینی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف الگوی کشت و توسعه تولید محصولات راهبردی، سطح ابلاغی کشت کلزا برای شهرستان امیدیه در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، دو هزار و ۳۳۳ هکتار تعیین شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجرای اقدامات حمایتی و استقبال مطلوب کشاورزان منطقه، تاکنون قرارداد کشت کلزا در سطح یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار به ثبت رسیده که این میزان، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر سطح زیر کشت این محصول راهبردی است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی تخصصی با محوریت مراحل کاشت و داشت، توزیع بذر مرغوب رقم هایولا ۵۰ میان کشاورزان کلزاکار و همچنین تأمین و توزیع به‌موقع کود سرک، از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی این مدیریت برای افزایش سطح زیر کشت و ارتقای بهره‌وری مزارع بوده است.

حسینی‌فرد بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بیش از دو هزار و ۷۹۰ تن دانه روغنی کلزا در شهرستان تولید و برای خرید به مراکز مجاز تحویل شود.

کد مطلب 6995877

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