جهش ۵۰ درصدی آبیاری نواری در مزارع استان مرکزی

حمید قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط اقلیمی کشور و چالش کم آبی، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را به یک ضرورت تبدیل کرده و سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز با برنامه ریزی، ترویج الگوی کشت بهینه و حمایت از کشاورزان پیشرو، توسعه سامانه های نوین آبیاری را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه سطح مزارع زراعی استان مرکزی مجهز به سامانه آبیاری نوین تیپ (نواری) در سال زراعی جاری ۵۰ درصد رشد کرده است، افزود: استقبال بهره برداران از آبیاری تیپ و توجه آنان به پایداری تولید، عامل اصلی این رشد است و نشان می‌دهد کشاورزان استان مرکزی به تأثیرگذاری این روش در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری باور پیدا کرده اند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، مهمترین مزیت آبیاری تیپ نسبت به شیوه های سنتی غرقابی و کرتی را صرفه جویی چشمگیر در مصرف آب عنوان کرد و گفت: این روش مزایای فنی و اقتصادی متعددی دارد که در شرایط کنونی کم آبی، هر یک از آن ها می تواند به پایداری تولید کمک کند.

قلی پور، افزایش راندمان و بهره وری آب را نخستین مزیت این سامانه دانست و توضیح داد: در آبیاری تیپ، آب و مواد غذایی به صورت یکنواخت و مستقیم در محدوده ریشه گیاه توزیع می‌شود و همین امر تلفات ناشی از تبخیر و نفوذ عمقی آب در خاک را به حداقل می‌رساند.

وی بهبود کیفیت و کمیت محصول را از دیگر دستاوردهای این روش برشمرد و افزود: دسترسی منظم گیاه به آب و کود در قالب کودآبیاری، رشد رویشی را افزایش می‌دهد، محصول نهایی را یکنواخت تر می‌کند و در نتیجه عملکرد در واحد سطح را ارتقا می‌دهد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، کاهش رشد علف های هرز را سومین مزیت آبیاری نواری عنوان کرد و گفت: در این روش بخش عمده ای از خاک مزرعه خشک باقی می‌ماند، از این رو جوانه زدن و رشد علف های هرز به شدت کاهش می یابد و هزینه های داشت و مبارزه شیمیایی نیز پایین می آید.

قلی پور کاهش هزینه های کارگری و انرژی را از دیگر مزیت های آبیاری تیپ دانست و گفت: با حذف نیاز به جوی کشی و مرزبندی های سنتی، هزینه نیروی انسانی و پمپاژ آب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و مزرعه با هزینه کمتر اداره می‌شود.

وی با قدردانی از همراهی کشاورزان و تلاش کارشناسان پهنه های کشاورزی تصریح کرد: توسعه سامانه های نوین آبیاری از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و این سازمان آماده است با ارائه مشاوره های فنی و تسهیلات حمایتی، مسیر توسعه کشاورزی پایدار و دانش بنیان را در استان مرکزی هموارتر کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی‌ تاکید کرد: به طور حتم اجرای این طرح در مزارع این استان با نظارت کارشناسان پهنه و همراهی بهره برداران ادامه دارد.