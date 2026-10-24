جزئیات پرداخت ۷ هزار همت تسهیلات بانکی و سهم ۷۸ درصدی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که از ابتدای سال حدود ۷۰۰۰ همت تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده و ۷۸ درصد آن به بخش تولید اختصاص یافته است؛ آماری که بانک مرکزی در توضیح مبنای محاسبه آن، میان تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار و تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی تفکیک قائل شده است.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به دو گروه تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، اعم از اشخاص حقوقی و غیرحقوقی، و تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوارها تقسیم می‌شود. بر همین اساس، اختصاص ۷۸ درصد تسهیلات به بخش تولید به این معناست که ۷۸ درصد از کل تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار پرداخت شده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که بررسی آمار تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار نشان می‌دهد بخش زیادی از این تسهیلات همواره بابت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود؛ موضوعی که به گفته این نهاد، بیانگر توجه شبکه بانکی به تأمین مالی این بخش و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

تفاوت تأمین سرمایه در گردش با توسعه ظرفیت تولید

البته با وجود اعلام سهم ۷۸ درصدی صاحبان کسب‌وکار از تسهیلات بانکی، این شاخص به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از منابع پرداخت‌شده صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و چه میزان صرف ایجاد یا توسعه ظرفیت تولید، خرید ماشین‌آلات و سایر مصارف شده است.

در پاسخ به پرسش درباره میزان تسهیلات اختصاص‌یافته به این مصارف، بانک مرکزی اعلام کرده است که آمار و ارقام مربوط به‌صورت دوره‌ای از طریق درگاه اینترنتی این نهاد منتشر می‌شود.

بانک مرکزی همچنین گفته است آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به‌صورت دوره‌ای، با جزئیات مربوط به «هدف از دریافت» و «بخش اقتصادی» و به تفکیک سهم و مبلغ منتشر می‌شود. به اعلام این نهاد، آمار تسهیلات به تفکیک بانک نیز حسب نیاز منتشر خواهد شد.

بر این اساس، برای ارزیابی دقیق‌تر سهم تسهیلات بانکی در توسعه تولید، باید علاوه بر حجم کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، ترکیب این منابع از نظر هدف دریافت و بخش اقتصادی نیز بررسی شود؛ چراکه پرداخت تسهیلات به یک بنگاه اقتصادی لزوماً به معنای ایجاد ظرفیت تولیدی جدید نیست و بخشی از این منابع برای تأمین سرمایه در گردش و استمرار فعالیت بنگاه‌ها استفاده می‌شود.