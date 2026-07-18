پرداخت ۶۸۲ همت تسهیلات به خانوار طی بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۹۴۰۹.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۵۰۹.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۴ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۲۵۸۷.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۸ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۸۸۲۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۲ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۷۷۶۹.۸ هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۶۸۹۹.۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۹۱۷۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۱۷۴.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ معادل ۸۷۸۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۹۱۷۱.۷ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۹۵۷۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۱.۸ درصد آن (مبلغ ۸۷۸۵.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ است.

سهم تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵۶۲۸.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

همچنین مبلغ ۲۳۷.۴ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۵۸۶۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۲ درصد، به ۲۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.