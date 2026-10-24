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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

ثبت ۲۸ هزار و ۵۳۲ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

ثبت ۲۸ هزار و ۵۳۲ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

رئیس اورژانس استان تهران، از ثبت ۲۸ هزار و ۵۳۲ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۲۵ مهر الی ۱ آبان ۱۴۰۵) مجموع ۲۸۵۳۲ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۷۰۶۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۳۱۳۰ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۶۴۳۲۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

توکلی گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۹۲۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۳درصد از کل ماموریت ها) و ۲۳۶۰۶ مورد (۸۲.۷ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی افزود: اورژانس هوایی ۱۰ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۷ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

کد مطلب 6987828
زهرا ناری

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