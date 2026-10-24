به گزارش خبرنگار مهر ، صبح شنبه نشست تخصصی «سطرنویسی؛ ترکیب‌های ساده و پیچیده» با حضور استاد حسین غلامی از خوشنویسان برجسته کشور در بیرجند برگزار شد.

در این نشست، موضوع سطرنویسی و ترکیب‌های ساده و پیچیده به‌عنوان یکی از مباحث مهم در هنر خوشنویسی مورد توجه قرار گرفت؛ مبحثی که شناخت قواعد ترکیب‌بندی، تناسب میان حروف و کلمات و چگونگی استقرار واژه‌ها در سطر، در شکل‌گیری اثری هماهنگ و برخوردار از زیبایی بصری نقش مهمی دارد.

استاد حسین غلامی از خوشنویسان برجسته کشور، متولد سال ۱۳۴۲ در تهران است که از سال ۱۳۶۵ به تدریس در انجمن خوشنویسان مشغول بوده و در طول فعالیت حرفه‌ای خود، در عرصه آموزش، کتابت و حضور در رویدادهای ملی و بین‌المللی خوشنویسی فعالیت داشته است.

از جمله آثار و فعالیت‌های هنری وی می‌توان به مشارکت در تهیه مجموعه کتاب «مشاعره حافظ» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهیه مرقع خوشنویسی رحلت امام خمینی(ره) در حوزه هنری و کتابت اشعار مرحوم اوستا در واحد ادبیات حوزه هنری اشاره کرد.

غلامی همچنین در نمایشگاه‌ها و رویدادهای متعدد خوشنویسی در داخل و خارج از کشور حضور داشته است که از آن جمله می‌توان به نمایشگاه گروهی مجتمع هنر و ادبیات دفاع مقدس در سال ۱۳۶۷، نمایشگاه‌های فرهنگسرای ارسباران و فرهنگسرای بهمن، نمایشگاه طریق جاوید دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۵، جشنواره خوشنویسی جهان اسلام در سال ۱۳۷۶، رویداد خوشنویسی باکو و دومین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام در سال ۱۳۸۱ اشاره کرد.

این هنرمند در کارنامه خود افتخارات متعددی نیز دارد که کسب رتبه نخست رشته نستعلیق در سال ۱۳۶۷، رتبه نخست نمایشگاه‌های فرهنگسرای ارسباران و فرهنگسرای بهمن، رتبه نخست نمایشگاه طریق جاوید در سال ۱۳۷۵، رتبه نخست جشنواره خوشنویسی جهان اسلام در سال ۱۳۷۶ و رتبه نخست شاخه نستعلیق در همان سال، همچنین انتخاب به‌عنوان هنرمند برگزیده دومین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام در سال ۱۳۸۱ و رتبه نخست جشنواره امام علی(ع) از جمله آن‌هاست.

برگزاری این نشست تخصصی در چارچوب برنامه‌های هفته خوشنویسی، فرصتی برای بهره‌مندی هنرجویان و علاقه‌مندان از دانش و تجربیات استادان صاحب‌نام این هنر و توجه بیشتر به ابعاد فنی و زیبایی‌شناختی خط نستعلیق فراهم کرد.

انجمن خوشنویسان بیرجند با برگزاری برنامه‌های آموزشی و تخصصی، در راستای ارتقای سطح مهارت هنرجویان، تقویت فعالیت‌های هنری و معرفی ظرفیت‌های خوشنویسی در استان خراسان جنوبی گام برمی‌دارد.