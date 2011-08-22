به گزارش خبرنگار مهر، این شوق بی‌نهایت، عنوان نمایشگاهی از آثار خوشنویسی غلامرضا جهانشاهی است که از سوم شهریورماه، ساعت 10 صبح، در موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش می‌یابد.

در این نمایشگاه بیش از 30 اثر خوشنویسی با خط نستعلیق از این هنرمند، به نمایش گذاشته خواهد شد.

غلامرضا جهانشاهی متولد 1350، کارشناس زبان وادبیات فارسی، مدرس انجمن خوشنویسان ایران و دبیر آموزش و پرورش است.

وی از سال 1368 با انجمن خوشنویسان شهرضا آشنا شد و مراحل اولیه خوشنویسی را در این انجمن سپری کرد.

در سال 1373 موفق به اخذ گواهینامه ممتاز شد و مدتی نیز در انجمن خوشنویسان اصفهان از محضر اساتید این شهر بهره برد.

در سال‌های دهه 70 از کلاس‌های فوق ممتاز استاد غلامحسین امیرخانی استفاده کرد و در سال 1386موفق به اخذ گواهینامه فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران شد.

از سال 1373به عنوان مدرس انجمن خوشنویسان ایران در انجمن شعبه شهرضا به تدریس و تعلیم هنرجویان و علاقه‌مندان به این هنر پرداخت که فعالیت وی در این عرصه همچنان ادامه دارد.

جهانشاهی علاوه بر تدریس، آثاری نیز به چاپ رسانده است که از آن جمله می‌توان به بخشی از خطبه غدیر، بخشی از ترجمه خطبه حضرت زهرا(س)، کتاب مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری (چاپ انتشارات خلاق تهران). کتاب الهی‌نامه آیت‌الله حسن‌زاده آملی (در دست انتشار)، غزلیات ندیم قمشه‌ای و مجموعه سر مشق خط تحریری اشاره کرد.

همچنین حضور جهانشاهی در جشنواره‌های متعدد خوشنویسی، منجر به کسب موفقیت و اخذ درجه‌های هنری برای وی شده است.

از جمله جشنواره‌هایی که این هنرمند موفق به اخذ رتبه در آنها شده، می‌توان به جشنواره خوشنویسی استان اصفهان کنگره حکیم صهبا، رتبه اول نستعلیق جشنواره خوشنویسی استان در شهرستان گلپایگان، رتبه اول نستعلیق جشنواره کارگاهی محمد(ص) پیام‌آور مهربانی در استان اصفهان، رتبه اول نستعلیق جشنواره و همایش خوشنویسی سیره نبوی اصفهان، اثر برگزیده نستعلیق جشنواره ملی جلوه‌های رضوی در هنرهای سنتی، رتبه اول نستعلیق جشنواره خوشنویسی شکوه ولایت در غدیر استان اصفهان و... اشاره کرد.

نمایش آثار خوشنویسی جهانشاهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان تا 31 شهریورماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه صبح‌ها از ساعت 9 تا 13.30 و عصرها از ساعت 16 تا 19 از این نمایشگاه بازدید کنند.